Disse endringene trer i kraft fra nyttår

Økt formuesskatt, innstramminger i tax free-kvotene, billigere fergepriser og dyrere tobakk. Dette er noen av endringene som trer i kraft fra 1. januar.

Etter nyttår kan man ikke lenger bytte ut tobakkskvoten med vin og øl.

NTB

Nå nettopp

En rekke lovendringer, skatte- og avgiftsgrep og nye ordninger trer i kraft ved overgangen til det nye året. Her er en oversikt:

Skatt

* Regjeringen gjør flere endringer i skattesystemet. Skatten på de høyeste inntektene økes, mens den reduseres på de laveste.

* Ifølge regjeringen vil 82 prosent av skattebetalerne få lavere eller uendret skatt neste år. De som tjener mindre enn 750.000 kroner i året, skal sitte igjen med mer.

* Formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner (40 millioner kroner for ektefeller) innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent. Bunnfradraget økes samtidig fra 1,5 millioner kroner i 2021, til 1,7 millioner kroner.

* Fagforeningsfradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner.

* Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50.000 til 25.000 kroner. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

* Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes fra 55 prosent til 75 prosent fra og med inntektsåret 2022. Verdsettelsen øker også for dyre primærboliger, slik at den blir 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.

* Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

* Endring i reisefradrag: Fra og med inntektsåret 2022 erstattes dagens to satser for reisefradrag med én felles kilometersats på 1,65 kr/km.

Avgifter

* Strømavgiften kuttes med 8 øre pr. kWh i vintermånedene, mens den kuttes med 1,5 øre i perioden april-desember.

* Tobakksavgiften økes med 5 prosent mer enn det som er vanlig prisjustering. For en 20-pakning med sigaretter innebærer det at avgiften økes fra 55,4 kroner til 59 kroner. For snus øker avgiften fra 85 kroner pr. 100 gram til 90 kroner pr. 100 gram.

* CO2-avgiften økes. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften for å kompensere for økte bensinpriser.

Annet

* Tax free-kvoten for reisende endres. Etter nyttår kan man ikke lenger bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

* Fra nyttår kuttes fergeprisene med ytterligere fem prosentpoeng sammenlignet med 1. januar 2021. De ble allerede kuttet med 25 prosent 1. juli i 2021. I tillegg blir det gratis å reise med ferge til små øyer og kystsamfunn.

* Kulturrådet endrer navn til Kultur Norge. Rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond, skal beholde navnet Kulturrådet.

* Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om blodprøven NIPT og tidlig ultralyd.

* Nye regler for kjøp og salg av bolig. Selgere kan ikke leger selge boligen «som den er», og må ta større ansvar for å gi grundig informasjon og dokumentasjon av boligen. Det stilles også større forventninger til at kjøpere setter seg inn i informasjonen. I tillegg blir det innført nye minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen.

* Barnevernsreformen trer i kraft 1. januar. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Den overordnede målsettingen for reformen er at flere barn skal få rett hjelp til rett tid og at tjenestetilbudet i større grad skal tilpasses lokale behov.

* Endringer i reglene for tros- og livssynssamfunn. Etter nyttår kan de nektes økonomisk tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten.

* Flere kan motta fri rettshjelp. Endringen i forskrift om fri rettshjelp innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra 246.000 kroner til 320.000 og for par fra 369.000 kroner til 490.000.

* Kravet til oppholdstid ved søknad om statsborgerskap heves, slik at søkere som hovedregel må ha til sammen åtte års opphold i løpet av de siste elleve årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet.

* Nivået for lovlig konsentrasjon av svevestøv i uteluften senkes. Dette kan føre til at flere kommuner må innføre tiltak.

* Fra 1. januar 2022 har dødsbo en frist på tre år til å sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier.