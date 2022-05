Bunnmåling for Sp, fremgang for Ap

Samtidig som Sp står foran et svært krevende landbruksoppgjør, får partiet en bunnmåling hos Norstat.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum da de la frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotel i oktober i fjor.

4. mai 2022 06:32 Sist oppdatert nå nettopp

Ap går mest frem og Sp mest tilbake på Norstats siste måling for Aftenposten og NRK. For begge partiene er utslagene større enn feilmarginene.

Trygve Slagsvold Vedums parti får en oppslutning på 6,6 prosent. Ikke på noen av Norstats målinger for Aftenposten/NRK har Sp ligger så lavt. Samarbeidet om disse målingene startet i februar 2019.

– Man må over fem år tilbake for å finne en måling der Sp hadde lavere oppslutning enn dagens.

Det opplyser Mats Motrøen om Norstats målinger. Han er ansvarlig for de politiske meningsmålingene i selskapet.

Han opplyser at Sp i januar 2017 hadde en oppslutning på 6,1 prosent. Året før lå Sp på 6–7 prosent på deres målinger.

Mer enn halvert siden september

Et drøyt halvår etter at Sp har inntatt regjeringskontorene, er partiet ifølge målingen mer enn halvert:

Partiet har gått tilbake med nesten 7 prosentpoeng siden stortingsvalget i september.

Sps stortingsgruppe er mer enn halvert: fra 28 til 13 representanter.

Sp lekker i begge retninger, men mer til borgerlig side enn den motsatte.

Nesten 20 prosent av dem som oppgir at de stemte Sp ved forrige valg, sier nå at de er usikre på hvilket parti de skal stemme på.

Sp: Et lavere nivå enn vi ønsker

Det lyktes ikke Aftenposten å få kommentar fra Sp-lederen tirsdag, men parlamentarisk nestleder Geir Pollestad kommenterer målingen slik via SMS:

– Målingene ligger på et lavere nivå enn vi ønsker, sier han.

Han legger imidlertid til at Sp fortsetter sitt politiske prosjekt uavhengig av meningsmålingene: å skape vekst og utvikling i hele landet.

– Vårt politiske mål er at folk med vanlige inntekter skal få bedre råd. Derfor styrer vi gjennom krevende tider med trygg økonomisk politikk, sier Pollestad, som også er Sps finanspolitiske talsperson.

Ap går mest frem – fortsatt rødgrønt flertall

Mens tallene i den siste målingen er en nedtur for Vedum, gir de en etterlengtet oppgang for Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

Og det er fortsatt rødgrønt flertall.

Ap, Sp, SV, Rødt og MDG har 87 mandater, mens den borgerlige blokken (H, Frp, KrF og Venstre) har 82. Man må ha minst 85 mandater i Stortinget for å ha flertallet i ryggen.

Støre: Tillit til Ap i en krevende tid

– Det er positivt med oppgang for Arbeiderpartiet, sier Støre til Aftenposten.

På spørsmål om hvorfor han tror Ap nå får denne fremgangen, svarer han slik:

– Jeg tror mange har tillit til at Ap tar ansvar i en krevende tid og jobber for at krisene ikke skal øke forskjellene mellom folk, sier han.

– Og så håper jeg at mange også ser at vi leverer på valgløftene våre, legger han til.

Han poengterer han at fremgangen skjer fra et lavt nivå. Ap fikk 20,9 prosent oppslutning på forrige Norstat-måling for Aftenposten og NRK.

– Jeg tror vi kan styrke oss ytterligere, sier han, men legger til at det ikke er disse tallene som opptar ham mest om dagen.

Han sier han er mer opptatt av at Norge nå klarer å ta imot flyktningene fra Ukraina på en god måte og samtidig ivareta økonomien på en måte som hindrer renteøkning.

– Vi skal sørge for trygg økonomisk styring samtidig som vi fortsetter arbeidet for å gi vanlige folk mer trygghet, både på jobb, i økonomien og i de periodene i livet der man trenger hjelp fra fellesskapet, sier han.

– Hvorfor tror du det går dårlig med Sp?

– Jeg ønsker alt godt for vår partner og tror at vi også på politikkområder som er viktige for Sps velgere, har forstått utfordringene og kommer med god politikk, sier han.

Støre legger til at Ap og Sp jobber godt sammen i regjering.

– Jeg har god tro på at vi skal lykkes sammen, sier han.

Målingen er godt nytt for Ap-leder Jonas Gahr Støre, men en nedtur for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Avstanden mellom Ap og Høyre krymper

Kort oppsummert viser målingen ellers at

Høyre fortsatt er største parti, selv om avstanden til Ap er mindre enn på forrige måling.

Frp er tredje største parti og omtrent dobbelt så stort som Sp.

SV er større enn Sp. Også Rødt har hårfint større oppslutning enn Vedums parti.

KrF og MDG ligger under sperregrensen.

Målingen er tatt opp i perioden 26. april til 2. mai. 963 er intervjuet. 743 av dem har svart hvilket parti de vil stemme på dersom det er stortingsvalg i morgen.

Nedenfor kan du se hvor velgerne har vandret siden stortingsvalget i fjor høst.