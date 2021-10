Tina Bru om Hurdalsplattformen: - Mangler svar på alle de store utfordringene

Tina Bru (H) i Vandrehallen på Stortinget etter at Jonas Gahr Støre la frem sin nye plattform.

Den avtroppende oljeministeren mener den nye plattformen fra Hurdal er vag i klimaspørsmålene. Høyre stiller gjerne opp med «konkrete forslag».

13. okt. 2021

Onsdag ble en ny regjeringsplattform lagt frem i Hurdal. Denne danner grunnlaget for Arbeiderpartiets og Senterpartiets nye regjeringsprosjekt. Høyre-nestleder og avtroppende olje- og energiminister Tina Bru mener den nye regjeringsplattformen består av mange ulne formuleringer.

– På alle de virkelig store utfordringene mangler de svar. Det er mange fine ord, sier Bru til Aftenposten.

Hun trekker frem en formulering fra eierskapet hun selv finner ullen: «Det skal utredes et statlig eierskapsinstrument for å styrke det nasjonale eierskapet.» Hun kaller plattformen dyre ideer og dårlige løsninger og mener Ap og Sp fortsatt mangler et fellesprosjekt.

– De har ikke de konkrete svarene for å løse de store oppgavene. Man snakker om at det vi trenger nå er å skape flere jobber i privat sektor og inkludere flere i arbeidslivet. Det er de ikke konkrete på, sier hun.

Stiller villig opp for samarbeid

– Kan du være fornøyd med at de går videre med oljeleting?

– Ja, selvfølgelig. Men husk at dette er en mindretallsregjering, de har sagt at de skal samarbeide med SV i Stortinget. Å tro at SV ikke skal ha noe igjen, tror ikke jeg noe på. Jeg frykter at det blir opp til SV å sette farge og retning på dette regjeringsprosjektet, sier Bru.

– Åpner det for å samarbeide mer med Ap for Høyres del?

– Vi har mange forslag til konkrete svar på noen av de utfordringene som de skriver pent om, men ikke løser. Så hvis de trenger hjelp til det, skal vi stille villig opp og komme med konkrete forslag.

Hun nevner industripolitikk, nye industrietablinger og havvind som potensielle samarbeidssaker.

Uklart om CO₂

– De sier de skal kompensere masse, de skal for eksempel gjøre det billigere å kjøre bil. Det vil svekke mulighetene til å nå målet, med mindre du fyller på med noe annet tungt for å kutte utslipp. Det ligger det ingen svar på i plattformen.

– De vil likevel øke CO₂-avgiften totalt?

– Jo, men det er uklart om det skal være ikke-lineær opptrapping, hvem som skal kompenseres. Når du senker drivstoffavgiften, forsvinner poenget med å øke CO2-avgiften. Det er nettopp det vi ikke gjør i budsjettet vi nå la frem. Vi øker heller pendlerfradraget, reduserer trafikkforsikringsavgiften. For det svekker ikke insentivet for å velge grønn bil.