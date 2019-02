– Jeg ble valgt enstemmig med akklamasjon for noen måneder siden. At en lokallagsleder mener at jeg ikke gjør jobben min, såpass må jeg tåle, sier Skei Grande.

Til NRK sier Bjørn Hegstad, tidligere Venstre-ordfører i Lødingen i Nordland, at «vi er nødt til å rope varsko og sette på dagsordenen den utviklingen som er i partiet».

Hegstad er også nestleder i lokallaget. For halvannen uke siden sendte han på vegne av lokallagsstyret et brev til partiledelsen og klager over at Venstre er i ferd med å bli et «miljøparti for folk i storbyene».

– Jeg føler at mitt eget parti er med på å bygge ned Distrikts-Norge, og spesielt etter at vi gikk inn i regjering. Vi føler at politikken Venstre fører ikke er positiv for distriktene. Overføringene og rammene til kommuner og fylkeskommuner strammes inn og får konsekvenser for båtruter, bussruter, ja hele dagliglivet i distriktene. Det er bare trist, sier han til Aftenposten.

– Medlemsmassen går ned, lokallag legges ned og det blir færre og færre folk tilknyttet Venstre særlig i Distrikts-Norge. Og så disse utrolig negative personsakene i tillegg, sier han videre.

Skei Grande: Hatt distriktsdebatt i Venstre lenge

Skei Grande har en helt annen versjon av situasjonen i partiet:

– Vi har hatt distriktsdebatt i Venstre lenge nå. I fjor sommer satt vi ned et eget distriktsutvalg som Atle Hamar leder. Innstilling har vært diskutert på alle fylkesårsmøter og skal være ett av temaene på landsmøtet.

– Dette er en av de sakene vi virkelig jobber med, sier hun.

– Det brukes sterke ord om situasjonen i partiet?

– Det er lov å kritisere og debattere. Det skal være stor takhøyde i Venstre. Vi tar debatten.

– Tar du til deg kritikken?

– Vi skal ta til oss kritikken vi får, men vi må også finne ut hvordan vi skal kanalisere den til politikk og endring.

– Føler du at du har stor støtte i partiet?

– Ja, svarer hun kontant.

– Venstre fokusert på hva som er bra for Oslo

Ifølge NRK har Venstre sentralt mottatt flere kritiske brev fra lokalpolitikere i ulike deler av landet.

Ett av de sendte mangeårig lokallagsleder og kommunestyrepolitiker i Kvæfjord, Bjørn Mathisen, like over nyttår.

– Jeg føler at alt Venstre gjør er veldig fokusert på hva som er bra for Oslo. Her i mitt område møter jeg velgere som lurer på om Venstre i det hele tatt er opptatt av situasjonen deres og deres liv her, seier Mathisen.

Lokalpolitikere i nord er også opprørt over de mange negative oppslagene knyttet til oppsiktsvekkende ting Trine Skei Grande skal ha sagt og gjort. I brevet til partileiingen fra Lødingen Venstre heter det:

«Lederen i Venstres karakteristikk av partiets fremste distriktspolitiske talsmann, ordfører Alfred Bjørlo, er ikke en partileder verdig. Vi har heller ikke sans for andre utsagn om personer».

Ifølge flere medier skal Skei Grande ha karakterisert partifellen Ketil Kjenseth som «han homoen», og Eid-ordfører Alfred Bjørlo som «han psykopaten».

– Det er overhodet ikke bra dersom vår fremste distriktsforkjemper blir karakterisert som psykopat av partilederen. Hun har heller ikke nektet for at dette er sant, at hun faktisk har sagt det, og da blir en skuffet rett og slett, sier Hegstad til NRK.

Selv vil ikke Skei Grande kommentere påstandene fra anonyme kilder:

– Jeg kommer ikke til å kommentere dette. Det er to av mine beste venner som jeg har kjent absolutt hele livet. Kjenseth er en av de få i Venstre jeg reiser på ferie med. Det er ganske urimelig å si at jeg har karakterisert dem, sier hun.

Flau over Skei Grande

Mangeårig sentral Venstre-politiker i Oslo, og tidligere fylkesleder, Terje Bjøro meldte seg ut av partiet i desember. Bakgrunnen var det han beskriver høyredreining i partiet, gjennom samarbeidet med Høyre og Frp.

– Jeg kan ikke lenger identifisere meg med Venstre. Det er i dag de unge og liberale som styrer partiet, sier han og peker bl.a. på Venstres distriktspolitikk og på at Venstre har stått på barrikadene for en liberalisering av arbeidsmiljøloven.

Han er «sjokkert over Skei Grandes lederstil" og mener partiet er modent for et lederskifte.

– Jeg blir flau over hennes oppførsel. Hennes karakteristikker om Abid Raja er uhørt.

– Hvem mener du kan ta over etter Skei Grande?

– Det er flere dyktige kandidater. Nestleder Terje Breivik var imot regjeringsprosjektet, men har vært lojal. Erling Moe i Trondheim er med videre til tross for skepsis mot regjeringssamarbeid med Rrp. Ordfører Alfred Bjørlo er et annet spennende navn.

– Trine mobbes

Venstre-ordfører Lena Landsverk Sande i Vanylven på Sunnmøre mener Skei Grande nå mobbes, også av sine egne.

– Det er fryktelig trist med en offentlig uthenging og mobbing av en person som bruker all sin tid på å skape en bedre hverdag. Fortsetter med dette hardkjøret så vil de selvsagt nå målet. Det massive presset Trine står i nå er det få som kan bære. Mobber du noen lenge nok så knekker de sammen.

Sande sier hun som ordfører har møtt Venstre-lederen flere ganger.

– Hun er alltid oppriktig interessert i de sakene vi jobber med lokalt. Og så blir hun fremstilt som et monster. Ja, hun har sikkert sagt «han homoen» og slikt, men dette er sagt i en uformell humorsetting og er tatt helt ut av en sammenheng. Hun har en rå humor, men ville aldri ha sagt noe slikt offentlig.

Hun ber folk som vil ha en nye leder om å si det høyt og åpent.

– Vil de ha en annen leder, f.eks. en leder fra distriktene, så si det åpent og direkte til Trine først. Det er helt lov. Trine blir sikker ikke glad, men det er innenfor spillereglene. Og det er der du skal begynne. Ikke med å lekke fra interne møter. Nå drukner alle Venstre-gjennomslag og all god Venstre-politikk i grums og rykter.

Sande sier hun selv støtter distriktsopprøret i Venstre. Hun synes Eid-ordfører Alfred Bjørlo har mange gode poenger i sin kronikk i Nationen der han kritiserer Regjeringen distriktspolitikk.

– Men Venstre vil gjøre noe med det. Det er nå nedsatt et distriktspolitisk utvalg ledet av Atle Hamar.​