Venstre-leder Trine Skei Grande talte i nesten en time og fikk langvarig trampeklapp da hun talte til landsmøtet.

Med adresse til Senterpartiets ønske om lavere dieselavgifter og motstand mot EØS sa hun:

– Senterpartiets løsning for å bygge landet er å sette bilen på tomgang og stenge grensene.

Bemerkningen om bilen på tomgang var direkte myntet på Sps Geir Pollestad som sa at miljøministeren irriterte han så mye at han lot bilen stå på tomgang.

Hun åpnet et landsmøte med et parti som på meningsmålingene ligger på bunnivå. I partiet går det en debatt om Trine Skei Grande er lederen som kan klare å få partiet over sperregrensen.

EØS-angrep på Sp

I sin landsmøtetale angrep hun Sp, særlig for partiets motstand mot EØS-avtalen. En avtale Venstre støtter helhjertet, selv om Venstre fortsatt er delt i spørsmålet om medlemskap i EU.

– Det blir ikke hverken vekst i Norge, kutt i utslipp eller noe nytt grønt næringsliv av å melde Norge ut av EØS-avtalen, slik Sp og store deler av venstresiden nå tar til orde for, slo hun fast.

Skei Grande minnet om at næringslivet langs kysten er avhengig av et internasjonalt marked for å få solgt sine produkter.

Mener Sp må tro på julenissen og Ole Brumm

– Det å tro at lille Norge skal kunne få en bedre handelsavtale med EU enn dagens EØS-avtale er litt som å tro på julenissen, tannfeen, påskeharen, Ole Brumm og ånden i lampen på en og samme gang, sa hun og ble avbrutt av langvarig applaus.

Hun stanset ikke der:

– Jeg har sett hundrevis av gründere i øynene, Trygve, og forskjellen på oss to er at jeg tror på dem når de sier at uten EØS, ja så dør bedriftene deres, sa hun med direkte adresse til Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.

Også Sps kamp mot kommunereformen fikk sitt stikk:

– Noen fremstiller lokalpolitikk som politikk for at alt skal være sånn som det er. At alle reformer er en trussel, at alle endringer er negative, slo hun fast – og sa at hun ønsket seg flere politikere som Venstres ordfører Alfred Bjørlo i Eid. Han er for øvrig en av dem som har kritisert Venstre-ledelsen for manglende distriktsprofil og advart mot sentralisering av statlige arbeidsplasser.

Sp: Smålig fra Skei Grande

– Det er noe veldig smått over en partileder som karikerer sine politiske motstandere i stedet for å gå inn i debatt om sak, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad om Skei Grandes tale.

– Sp og Venstre har ulikt syn på EØS-avtalen og har hatt det i 25 år. Men vi er klart over at Norge har en åpen økonomi. Vi handlet med verden før EØS-avtalen i 1992. Havbruksnæringen handler på et globalt marked, ikke bare Europa. Vi vil ha andre avtaler som erstatter EØS. Mår dette fremstilles som å stenge grensene, er det karikering, ikke en saklig debatt, sier hun.

Med en liten latter sier hun det er riktig at Pollestad ville sette bilen på tomgang, fordi Elvestuen irriterte ham. – Men han har en elbil, sier Arnstad.

Er i en alvorlig situasjon

Venstre-lederen la ikke skjul på at Venstre er i en alvorlig situasjon om dagen.

– Ja, vi har en utfordring foran oss. En utfordring som akkurat nå kanskje oppleves som litt i overkant stor, men som på ingen måte er umulig, sa hun.

– Vi må fremsnakke hverandre. Vi må hjelpe hverandre til å formidle alt det vi får til. Og vi må hjelpe hverandre med å vise at Venstre betyr en forskjell, sa Skei Grande.

Flere medieoppslag i opptakten til landsmøtet har gitt et tydelig inntrykk av at det er en pågående konflikt mellom henne og partiets finanspolitiske talsmann, Abid Raja. Han unnlot å svare på spørsmål om han ønsker gjenvalg av Skei Grande da Aftenposten intervjuet han tidligere i uken.

Billigere SFO og gratis leirskole

Skei Grandes løsning på Venstres problemer dreier seg bl.a. om å vise at det utgjør en forskjell at Venstre sitter i regjering.

Hun viste til at «vi får en rusreform, takket være Venstre». Hun trakk også frem Venstres gjennomslag for gratis kjernetid i barnehage for lavtlønnede og en tilsvarende løsning som kommer for skolefritidsordningen.

Venstrelederen kunne også skryte av at Siv Jensen få minutter tidligere hadde opplyst at oljefondet (Statens pensjonsfond utland) skal selge seg ut av selskaper som driver med leting etter og produksjon av olje og gass.

– Det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Hun kunne også varsle at regjeringen før påske fremmer lovforslag om at alle barn i hele landet skal få tilbud om gratis leirskole i løpet av barneskolen.