Forsvarsstriden på Høyres landsmøte avblåst.

Søndag formiddag samlet Høyre seg om en tydeliggjøring av målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalproduktet til forsvaret innen 2024.

Dette målet ble vedtatt på NATOs toppmøte i 2014 og har vært noe skiftende amerikanske administrasjoner har krevd fra sine allierte.

En rekke talere på landsmøtet understreket at Høyre må være selve forsvarspartiet, og det var mange som ønsket seg tydeligere formuleringer. De stanget mot den økonomiske ansvarligheten. Flere av de tydeligere formuleringene ble trukket og mot bare tre stemmer samlet landsmøtet seg om følgende vedtak:

«Høyre vil at Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at forsvarsbevilgningene trappes ytterligere opp til 2 prosent av BNP innen 2024, og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.»

I 2017 vedtok Høyres landsmøte gradvis å øke Norges forsvarsbudsjetter opp mot NATOs toprosentsmål i løpet av et tiår.

Som Erna Solberg ønsket

Vedtaket på landsmøtet er i tråd med det statsminister Erna Solberg ønsket seg.

I forkant av partiets landsmøte på Gardermoen advarte partileder og statsminister Erna Solberg mot å stadfeste 2-prosentmålet fordi dette vil bli for kostbart for Norge. Norsk økonomi vokser. I år er veksten i forsvarsbudsjettet på over 2 milliarder i år, likevel går forsvarets andel av BNP marginalt ned.

I gode tider er det vanskeligere å nå målet.

– Gapet er vanskelig å tette, det er omtrent 20 milliarder, slo Solberg fast på en pressekonferanse onsdag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen understreket på landsmøtet at dette var et godt vedtak, fordi det pekte ut målet, men viste til at det er hvert statsbudsjett som vil avgjøre.

Ikke i riktig retning

Årets forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor. Norge er i dag det eneste landet med grense til Russland som bruker mindre enn 2 prosent til forsvarsformål.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide minnet i sin innledning på landsmøtet om økt militær aktivitet fra Russland i nordområdene.

Hun viste til at forsvarsbudsjettet har økt med 30 prosent siden 2013 og at man nå lager en ny langtidsplan for forsvaret som har som forutsetning at Norge skal bevege seg mot 2-prosents målet.

– Det er fort å bygge forsvaret ned, det tar tid å bygge det opp, sa Eriksen Søreide.

Fakta: De viktigste vedtakene på Høyres landsmøte Nytt prinsipprogram Nei til aktiv dødshjelp.

Nei til tiggeforbud.

Oppheve fedrekvoten og la familiene selv fordele foreldrepermisjonen. Lokal verdiskaping: Nei til grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri, såkalt lakseskatt.

Mer statlig styring over store regionale samferdselsprosjekter som strekker seg gjennom flere kommuner.

Revidering av statlige retningslinjer med sikte på å gi kommunene større frihet til å gi dispensasjon til bygging i strandsonen.

Redusere selskapsskatten, redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital samt øke bunnfradraget, og på lengre sikt fjerne formuesskatten. Ungdoms- og gjengkriminalitet: Øke bruken av ungdomsfengsler for unge mellom 15 og 18 år.

Åpne for at politiet kan gi enda høyere bøter for å bære kniv.

Innføre en lov om sivilrettslig inndragning av verdier fra kriminell virksomhet i straffesaker.

Åpne for å forby kriminelle å oppholde seg på bestemte geografiske områder.

Løft for barn og unges psykiske helse

Fjerne aldersgrensen på 16 år fra bidragsordningen for hormonell prevensjon.

Innføre et forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep.

Jobbe for at flere kommuner oppretter helsestasjoner for gutter.

At skolehelsetjenesten får mulighet til å henvise elever direkte til psykolog. Velferd i kommunene Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon

Nei til skolelunsj

Skoleeiere må sette inn konkrete tiltak for elever med høyt fravær i grunnopplæringen

Innføre strenge regler for mobilbruk i skolen

Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottagere til å gjelde alle, uavhengig av alder. Kilde: NTB

Senterpartiet ber Høyre slå ring om 2-prosentmålet.

– De siste to årene har det blitt uklart for oss om Høyre mener å følge opp det partiet selv kunngjorde etter sitt landsmøte i 2017. Faktisk vil Norge i 2019 være lenger unna å møte vår forpliktelse overfor NATO i 2019, enn vi var i 2018, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere forsvarssjef Harald Sunde i en kronikk i VG søndag.

– Forsvarsbevilgningenes andel av vårt brutto nasjonalprodukt øker ikke. De faller. Erna må vekkes, skriver de to.