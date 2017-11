Avgjørelsen om Venstre går inn i Erna Solbergs regjering kommer sannsynligvis ikke før jul. Det er spådommen fra kilder i både Høyre og Venstre.

Det betyr i praksis at dersom Solberg må ommøblere regjeringen sin, fordi Venstre skal inn, vil ikke det skje før etter nyttår. Men blir det klart at Venstre forblir et opposisjonsparti, kan statsministeren rekke å foreta endringer på tampen av året.

Røe Isaksen på vei tilbake

Uansett hva som ellers skjer, får Aftenposten bekreftet at statsrådsvikar Henrik Asheim forlater Regjeringen når den egentlige kunnskapsministeren – Torbjørn Røe Isaksen – kommer tilbake fra pappaperm. Førstkommende fredag er det ti uker siden Isaksen gikk ut i permisjon.

– Da vil Henrik Asheim gå tilbake til Stortinget, bekrefter Erna Solbergs høyre hånd, statssekretær Sigbjørn Aanes.

På spørsmål om han gleder seg til å komme tilbake, svarer Røe Isaksen det slik:

– Jeg liker jobben min, men jeg hadde overlevd opposisjonens 14 ukers permisjon. Jeg har hatt Regjeringens 10-ukerspermisjon, sier han og sikter til uenighet om lengden på fedrekvoten.

Kunnskapsministeren gir uttrykk for at det har vært fint å være hjemme med sønnen Ellef, som er barn nummer to.

Kortvarig finansverv på Astrup?

Når Asheim kommer tilbake til Stortinget, får han plass i Stortingets finanskomité. Her er partikollega Nikolai Astrup nylig valgt til leder.

Kilder i Høyre har tidligere i høst gått langt i retning av å antyde overfor Aftenposten at Astrup og Asheim er plassert i samme komité for å kunne sjonglere med roller.

Begge anses som svært aktuelle statsrådskandidater, og begge er fra Oslo-området. Fra ulikt Høyre-hold sies det at Astrup er den av de to som ligger best an til å få en permanent statsrådsjobb.

I så fall vil Asheim stå klar til å rykke opp som leder i finanskomiteen.

Helgesen og Mæland på vei ut?

Mange i Høyre spår at miljøvernminister Vidar Helgesen er en av dem som forsvinner ut den dagen Erna Solberg legger ny kabal. En kilde sier at Helgesen selv skal ha ønsket å forlate Regjeringen allerede tidligere i år, og ulvesaken har gjort ham omstridt i egne rekker.

Høyre-kilder mener også å vite at næringsminister Monica Mæland ønsker seg tilbake til Bergen. Der har hun mann og to barn som var 7 og 12 år gamle da Mæland ble statsråd høsten 2013.

Uavhengig av Venstres ja eller nei til regjeringsdeltagelse kan det derfor ligge an til utskiftninger i Høyres mannskap.

Venstre konkluderer i starten av desember

Parallelt med budsjettforhandlingene i Stortinget pågår det sonderinger mellom Venstre og regjeringspartiene om samarbeid. Selv om det er Venstres stortingsgruppe som formelt tar avgjørelsen om partiet skal ta steget inn i Regjeringen, vil et landsstyremøte helgen 8.–10. desember også ha et avgjørende ord.

Forhandlinger om en eventuell felles regjeringsplattform vil neppe kunne starte før den tid. Det bidrar til at man nå innser at man ikke kommer i mål før jul.

I Høyre er det i tillegg et ønske om å holde samtaler med Venstre gående en stund for å få tanken på regjeringsdeltagelse til å modnes i Trine Skei Grandes parti.