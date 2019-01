Samfunnssikkerhet-ministeren: – Jeg kommer til å gjøre en god jobb

– Jeg er veldig stolt av å bli utnevnt som statsråd for samfunnssikkerhet og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Jeg har jobbet i olje- og energibransjen med sikkerhet og beredskap i 27 år før jeg ble utnevnt. Å få lov til å bli statsråd er fabelaktig. Og jeg kommer til å gjøre en god jobb, sier Tybring-Gjedde.

– Du mener du er godt kvalifisert?

– Ja, det mener jeg.

Tybring-Gjedde ble tirsdag utnevnt til en nyopprettet ministerpost i Erna Solbergs utvidede regjering. Hun får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, inkludert krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Hun får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor og ansvaret for polaravdelingen i Justisdepartementet.

Fakta: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (53) Tybring-Gjedde er utdannet NDT-tekniker og har jobbet flere år i oljebransjen. Hun har også utdanning som markedsøkonom fra BI og har en bachelor i internasjonalisering og ledelse fra samme skole. Hun begynte sin politiske karriere i Frogner Frp i 2009 og satt som varamedlem til bystyret i Oslo (byutviklingskomiteen) fra 2011 til 2014. Hun begynte som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet i 2011. Statssekretær i Olje- og energidepartementet ble hun i 2015. Tybring-Gjedde ble kåret til Norges 28. mektigste kvinne av bladet Kapital i 2018. Hun er gift med politikeren Christian Tybring-Gjedde (Frp). Kilde: regjeringen.no, Wikipedia

Hun har til nå vært mest kjent som «kona til» stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, selv om hun har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden 2015.

Etter at Aftenposten tirsdag morgen publiserte «gamle» uttalelser fra henne om klimaendringer og om norske journalister, måtte hun bruke deler av dagen på å svare for seg om dette.

I et intervju med Aftenposten i 2016 svarte hun ikke direkte på et spørsmål om hvorvidt hun mener klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte. I dag sier hun dette til Aftenposten:

– Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet, eller ble dårlig gjengitt, men jeg kan svare igjen: Etter tre år som statssekretær i OED der vi har hatt hovedfokus på å drive en forsvarlig olje- og gasspolitikk i tråd med Parisavtalens ambisjoner, så aksepterer jeg selvsagt at det er menneskeskapte klimaendringer. Jeg har også vært ansvarlig for CCS-prosjektet (Carbon capture and storage – karbonfangst- og lagring. red anm.) i OED og vært entusiastisk for å levere og drive det arbeidet frem. Nå har vi en regjeringsplattform der klimabiten er ytterligere forsterket. Jeg står veldig trygt i dette.

– Så du er ingen klima- eller vitenskapsfornekter?

– Nei, absolutt ikke.

Beklaget uttalelser om journalister

I et intervju med nettstedet rights.no i juni i fjor sa hun at hun hadde angst for mediene, at noen norske journalister er «ondsinnede» og at de «kan tillate seg hva som helst».

Tirsdag, under nøkkeloverrekkelsen, sa hun at uttalelsen om journalister var uheldig og at den kom på bakgrunn av en helt konkret sak som var veldig personlig.

– Jeg har selvfølgelig tillit til journalister og ønsker å være tilgjengelig for journalister, sa hun

– Dere gjør en viktig og god jobb med å utfordre makten. Og det skal dere fortsette med, sa hun til pressen.

– Kan du si noe om hva som lå bak uttalelsene og som var personlige?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på det, sa hun til Aftenposten etterpå.

– Men blir dere i Frp behandlet annerledes enn andre politikere av journalister?

– Nei, det mener jeg ikke.

Insisterer på å håndhilse

i intervjuet med rights.no i fjor sier hun også at hun insisterer på å håndhilse på alle menn. Og at hun sa fra i Olje- og energidepartementet at hun ikke ønsker å dra på reiser der hun må dekke til håret.

-Jeg nektet å dra til Iran da jeg ble kjent med at dette «påbudet» måtte håndheves. Jeg finner meg heller ikke i at menn ikke vil håndhilse på meg. Jeg står med hånden til han gir seg Også disse må tre inn i den moderne verden, hvor vi kvinner er – og skal være – og vi skal fortsette å løfte oss selv – og hverandre, sa hun til rights.no

Tybring-Gjedde sier til Aftenposten nå at hun på reiser vil respektere andre lands tradisjoner og skikk og bruk, men at hun i Norge kjører knallhardt på å håndhilse.

– I olje- og energisektoren så har vi hatt et omdømmeproblem i Norge som har gjort det vanskelig å rekruttere nye hoder bredt. Faktisk har vært mye mer krevende enn i mange andre land jeg har reist i. Det ønsker jeg å gjøre et poeng ut av det. Kvinner utgjør 50 prosent av befolkningen, men det er få kvinner i olje- og energibransjen. Jeg ønsker å bli respektert som et menneske uavhengig av kjønn og utseende.

– Her i Norge forventet jeg å bli tatt i å hånden, at vi håndhilser og er likestilte.

-Har du opplevd at menn ikke har ønsket å håndhilse?

– Det har jeg opplevd kun én gang.

– Hva mener du om din ektemanns uttalelser i den omdiskuterte «Disneyland-kronikken” i Aftenposten i 2010, der han skrev at det flerkulturelle Norge vil rive landet i fillebiter?

– Ingenting. Han står trygt der og jeg står trygt her.

– Men er du enig med ham?

– Jeg vil gjerne bli utfordret på ting jeg har sagt og hva jeg har gjort. Og det vil jeg fortsette med. I 2019 er det mine uttalelser og handlinger som jeg skal konfronteres med, ikke andres.

– Men nå er du statsråd. Og et intervju i Aftenposten i 2016 sa du at du og din mann er rykende uenige om mye – bare ikke om politikk. Så derfor: Er du enig med ham?

– Vi er begge medlemmer av Frp. Min mann er folkevalgt på Stortinget. Jeg er utnevnt i regjering. Jeg står for regjeringens plattform. Den politikken som denne regjeringen fører – det er den jeg står bak.

Var aktiv klatrer

Tybring-Gjedde har tidligere drevet aktivt som klatrer.

– Jeg har jobbet som profesjonell tindeveileder og klatrer. Det var også slik jeg kom inn i olje- og energisektoren. Jeg var klatrer og så at det var muligheter for å klatre offshore på installasjoner. Da brukte vi redningsteknikker for å komme til, sier hun.

Men hun sier at hun ikke klatrer i dag.

– Skal man drive med det må man være aktiv og klatre hele tiden. Det har jeg ikke tid til. Men elsker å være ute og er mye i naturen. Hele familien er turgjengere.