Bjørge, Stein

Tidligere innvandringsstatsråd, Frps nestleder Sylvi Listhaug, er svært fornøyd med gjennomslaget i den nye regjeringsplattformen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi har fått på plass en innvandringspolitikk der vi viderefører veldig viktige innstramminger som gjør at vi har de laveste asylankomstene på over 20 år, sier hun.

– Og at vi har fått til noen ytterligere knepp. Vi har sett at Aftenposten har skrevet om disse flyktningene som kom til Norge for å få beskyttelse og som reiser hjem igjen på ferie.

– Det er uakseptabelt. Derfor ønsker vi at dersom vi ikke kan returnere de, så skal de i alle fall få en straff i form av en karantene der de må vente med å opparbeide rettigheter til permanent opphold og der de heller ikke kan få familiegjenforening i perioden, sier Listhaug.

Hun har vært medlem i Frps forhandlingsutvalg.

Les også: Spår at Listhaug sikrer flertall for plattformen

Helgheim: Fryktet oppmykning

Partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er enig:

– Mange fryktet er oppmykning med KrF inn i regjeringen. Det blir innstramninger. Dette er en bedre plattform enn Jeløya, sier han.

– Årets tak på kvoteflyktninger og asylsøkere videreføres?

– I den forrige plattformen sto det at vi skulle øke antallet. Nå er taket satt. Det blir ingen flere kvoteøkninger enn 3 000. Og dersom det kommer en sterk økning til Norge, så skal tallet ned. Og det tallet skal også gjelde hvis vi skal ta imot relokaliserte mennesker fra EU, sier Listhaug.

– Hvordan vil du beskrive regjeringens nye innvandringspolitikk?

– Det er en streng, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk som viderefører viktige innstramninger. Jeg er veldig glad for at både Venstre og KrF er enig om at vi skal gjøre det og at vi får til noen innstramminger til som vi er viktig for oss.

Listhaug taus om eventuelle statsrådsplaner

– Har du lyst å gjennomføre denne politikken som statsråd, Listhaug?

– Nå er jeg på Stortinget og har en viktig jobb å gjøre der. Jeg trives utmerket. Jeg er sikker på at de som skal sette sammen regjeringen finner frem til gode løsninger.

– Du er nestleder og skal være med å legge kabalen?

– Nå er det som skal få styre med det, jeg r meget tilfreds med jobben i Stortinget.

– Hva er du minst fornøyd med i plattformen?

– Det er klart at i klimapolitikken har Venstre fått en seier som ligger langt unna oss. Men det som har vært viktig for oss har vært å sikre bilistene mot økning i bensin og direeselavgiftene. Og vi har fått til masse på bompenger som fradrag for høye bompenger. Vi er de eneste vi tar vare på bilistene. Det er det viktigste for oss, sier Listhaug.

Helgheim bekrefter at plattformen innebærer «nye skritt i retning en strengere innvandringspolitikk».

– Vi styrker innsatsen mot ID-juks og falske dokumenter som der et stort problem. Og vi innfører «sekundær beskyttelse» med begrensede rettigheter til flyktninger hvis vi får en ny fylktningestrøm som i 2015, sier han.

Helgheim viser også til tiltak for å begrense familiegjenforening i tilfeller som for eksempel fører til flerkoneri.

– Det skjer nemlig og er et problem. Menn henter ektefeller i hjemlandet, dumper dem og henter en ny kone. Det er et alvorlig mennesrettighetsproblem, sier han.