– Vi er fornøyd med dagens restriktive alkoholpolitikk og ønsker lignende regulering av flere rusmidler, sier leder for Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt.

Tre uker etter at Venstre med knapp margin stemte ned Unge Venstres forslag om å åpne for kontrollert salg av rusmidler som hasj og LSD, satser Grønn Ungdom på å få flertall for et lignende forslag når MDG møtes til landsmøte i helgen.

Sammen med avtroppende leder Rasmus Hansson foreslår ungdomspartiet å tillate salg av rusmidler med lavt skadepotensial gjennom en «streng, statlig regulert omsetning av rusmidler som i dag er ulovlige».

Også Unge Høyre og FpU har gått inn for lignende forslag.

– Forskjellen på dem og oss er at vi faktisk kan få med moderpartiet vårt på dette. Derfor er jeg veldig glad for at Rasmus er medforslagsstiller, sier Holtvedt.

– Forbudspolitikken har ikke virket, men tvert imot ført til at Norge har et skyhøyt antall overdosedødsfall og elendige forhold for menneskene som er rammet av den katastrofale sykdommen som det er, å være rusavhengig. Vi er nødt til å tenke nytt, sier Rasmus Hansson til NTB.

Alkoholfri middag og #Metoo på formøter

– Apropos rus, kan jeg også nevne at vi etter Metoo har fått gjennomslag for en helt rusfri landsmøtemiddag. Det er vi veldig fornøyde med, sier Holtvedt.

Det har ikke tidligere vært servert alkohol til middagen på MDGs landsmøter, men deltagerne har kunnet kjøpe vin til maten selv. Nå har altså Grønn Ungdom fått med seg partiet på å kjøre en helt alkoholfri linje under jubileumsmiddagen.

– Grønn Ungdom har mange medlemmer under 18 år, og vi ønsker ikke at politikken skal være deres første møte med alkohol, sier hun.

– Er det et paradoks at dere vil ha alkoholforbud under middagen, men ønsker narkotika i butikken?

– Absolutt ikke. Vi jobber for å redusere skadene som kommer av rusmidler. Derfor vil vi tilpasse møtet til de under 18, sier hun.

Hun sier hverken Grønn Ungdom eller MDG har fått varsler i kjølvannet av Metoo. Men kampanjen blir tema under de obligatoriske formøtene fredag ettermiddag. Da skal delegatene diskutere maktstrukturer, alkohol og grensesetting.

Thomas Winje Øijord/ SCANPIX

Kamp om lederverv

Partiet skal i tillegg til rusreform diskutere forslag til uttalelser om blant annet assistert befruktning, elektrifisering av Rørosbanen, naturfornyelse gjennom for eksempel reetablering av løvskog og våtmarker samt samletiltak mot seksuell trakassering, herunder styrket seksualundervisning for gutter.

I tillegg ventes et forslag om å forby engangsartikler av plast fra 2020 å få flertall.

Men mest spenning er det knyttet til valg Rasmus Hanssons etterfølger som mannlig nasjonal talsperson.

Som Aftenposten tidligere har skrevet, er tidligere leder for Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, enstemmig innstilt som valgkomiteens kandidat. Men 51-åringen fra Bergen utfordres av 31 år gamle Farid Shariati fra Vadsø, som sier han ønsker å bredde ut partiet og legge bærekraftstankegangen til grunn for alle politikkområder. Det innebærer at man skal snakke om mer enn klima- og energipolitikk.

Han overtar trolig etter Rasmus Hansson: Skulle gjerne vært i Hareides sko

Kilder: Kan bli jevnt

Sentrale kilder i partiet tror valget kommer til å bli jevnere og mer spennende enn de først antok da Hermstad ble innstilt som enstemmig kandidat. Fariati har bred støtte i deler av partiet. De fleste tror likevel at Hermstad går av med seieren.

MDGs parlamentariske leder og vara for Une Aina Bastholm på Stortinget, Per Espen Stoknes, har gått offentlig ut og støttet Hermstad. Det samme har ledelsen i Grønn Ungdom.

Rasmus Hansson vil ikke si hvem han foretrekker som sin etterfølger.

– Det kommer jeg ikke til å svare på, sier Hansson.

Une Aina Bastholm har ingen motkandidater som kvinnelig talsperson, og har ikke lagt føringer på hvem hun ønsker å samarbeide med i lederduoen.