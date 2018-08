Merknad: Det er litt svak lyd på starten av intervjuet i videoen, men det bedrer seg raskt.

Per Sandbergs avgang tok mye av oppmerksomheten på Arendalsukas to første dager.

Onsdag morgen var det tid for å samle trådene – og for å diskutere andre spørsmål, som bensinpriser, mulla Krekar, sikkerhet og statsministerdiskusjoner.

En opplagt Siv Jensen ankret opp i Mediebåten onsdag morgen, der redaktør Harald Stanghelle og eventansvarlig Veslemøy Østrem ledet samtalen. Den startet, naturlig nok, med Sandberg-bråket.

Morten Uglum

– Jeg er glad i partifellene mine, jeg

– Er du lei av at Frp-menn skaper trøbbel for deg med sine private krumspring?

– Jeg er glad i partifellene mine, jeg, og så aksepterer jeg at folk noen ganger gjør dumme ting. Så får vi håndtere det.

– Du har sagt at det var klokt av Per Sandberg å trekke seg. Hvorfor var det det?

– Når man over tid står i en situasjon som ser ut til å bli verre og verre, så er det også et menneskelig press i det som gjør at man får nok. Han kom nok dit. Man skal altså levere når man er statsråd og topp-politiker, det er aldri stopp. Jeg tenker det er viktig å lytte når han selv kom til den konklusjonen at han ville trekke seg.

– Men var det like klokt av ham å stelle i stand et PR-show her i Arendal i går?

– Vet du at det var utenfor min kontroll og rekkevidde, gitt! Det var kanskje dere journalister som var mest irriterte, som ikke visste når og hvor og hva som skulle komme. Ja, vi kjente litt på det, vi også. Vi ventet i spenning alle sammen. Noen av oss forberedte oss faktisk til debatt, tro det eller ei, smilte Siv Jensen.

Gjengkriminalitet, bensinpriser og statsrådsambisjoner

I intervjuet under kan du se hva Siv Jensen svarer om mistillitsraslingen rundt sikkerhet og beredskap, om hvorfor man ikke har fått bukt med gjengkriminaliteten i Oslo selv etter fem år med en justisminister fra Frp, om mindretallsregjeringer og om å møte egne utsagn fra tiden i opposisjon.

NB! Aftenposten Junior stiller Frp-lederen de aller vanskeligste spørsmålene mot slutten av sendingen.