Rødt gjentok at de ønsker nyvalg av stortingspresident.

Det er KrF som utgjør tungen på vektskålen i saken.

– Vi har ikke konkludert, sa KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide etter å ha hørt redegjørelsen til stortingspresidenten.

Hareide sier partiet vil konkludere på hva de mener om stortingspresidentens fremtid i forbindelse med at saken skal behandles i finanskomiteen.

Hareide mente han ikke fikk gode nok svar på de to viktigste spørsmålene det var forventet at Thommessen skulle svare på i dagens redegjørelse:

Hvordan kunne Thommessen legge til grunn i slutten av desember at kostnadsrammen på prosjektet ville holde? Og hva hadde stortingspresidenten selv gjort for å skaffe seg informasjon?

Stortingspresidenten om byggeskandalen: - Sterkt beklagelig

Hareide var fornøyd med at stortingspresidenten omtalte kostnadssprekken som «sterkt beklagelig».

– Men det kunne vært på sin plass om han sa det var «sterkt beklagelig» at han ga Stortinget feilaktig informasjon, sa han etter debatten var avsluttet.

Olav Olsen

Han ville ikke svare på spørsmål om han er mer eller mindre beroliget etter dagens redegjørelse.

Etter at både Ap, SV og Sp fra Stortingets talerstol hadde gjentatt sine krav om at Thommessen burde trekke seg, minnet Hareide om følgende.

– Presidentskapet kan ikke sammenlignes med en regjering, sa han og påpekte at det medfører at heller ikke stortingspresidenten kan sammenlignes med en statsråd.

Uten KrFs stemmer ville ikke Thommessen blitt gjenvalgt i fjor høst. Han ble gjenvalgt med svært knapt flertall, med 86 mot 80 stemmer.

Olav Olsen

Støre: – Lyder som et ekko

– Jeg betviler ikke at presidenten beklager overskridelsene. Dette handler ikke om skyld, men vi må ta stilling til spørsmål om tillit og politisk ansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han mener Thommessen ikke har fulgt påleggene han fikk fra Stortinget i fjor høst om å følge prosjektet tettere og informere Stortinget fortløpende om status.

– Det er mot dette presidenten må måles, sier Støre. Han reagerer på at stortingspresidenten igjen beklager at han ikke har fått bedre informasjon.

– Det lyder som et ekko av det vi ble meddelt her i fjor, sa Støre, og gjentok oppfordringen om at Thommessen trekker seg som stortingspresident.

– Langt fra betryggende

– Redegjørelsen i dag er langt fra betryggende, sier Marit Arnstad (Sp).

Stortingspresident Olemic Thommessen sa i sin redegjørelse at kostnadsøkningen er vanskelig å forstå.

Arnstad mener det er «uforståelig» at Thomessen ikke innhentet informasjon om status på kostnader før han redegjorde for Stortinget i slutten av desember i fjor. Hun stilte spørsmål om man må vente ytterligere kostnadsøkninger i prosjektet fremover.

– Vi har stemt for mistillit og en annen presidentkandidat tidligere, og står fortsatt ved det synet. Vi mener at Høyre og Frp må ta sitt ansvar og sørge for at han trekker seg, sier Arnstad.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener det er riktig at stortingspresidenten går av.

– Det er mulig han har makt til å bli sittende. Men han må tenke grundig gjennom om det er klokt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Rødts Bjørnar Moxnes gjentok sitt ønske om nyvalg av stortingspresident.

Miljøpartiets Per Sepen Stoknes ba ikke Thommessen om å trekke seg, men konstaterte at han «har vært mer opptatt av å forklare hva han ikke visste enn å ta ansvar for det han burde ha visst.»

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik la vekt på at prosjektet har vært omgitt av en kultur der man ikke har lagt stor nok vekt på kostnadskontroll. Han minnet også om at ikke Multiconsult var byggherre, men Stortinget.

Høyre: Thommessen har ikke ansvaret alene

Presidentskapet er et kollegium. Det minnet Høyres parlamentariske leder om da han kommenterte redegjørelsen.

Trond Helleland la vekt på historikken og at bygget kom skjevt ut fra start.

Også han mener byggesprekken er uforklarlig, og mente det var en riktig beslutning at Stortingets direktør gikk av.

– Stortingets renommé er sterkt svekket, sa han og be presidentskapet innstendig om å finne kostnadsreduserende tiltak.

– Dette er historien om alt som kan gå galt i en byggeprosess, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Han stilte spørsmål om hva Aps folk i presidentskapet har gjort for å sikre økonomien i prosjektet.

Thommessen: Har merket meg kritikken

– Vi har jobbet dag og natt for å forhindre at det gikk galt, sa Thommessen i sin oppsummering der han sa han i etterklokskapens lys burde ha stilt flere spørsmål.

– Jeg er svært lei meg for den situasjonen vi har havnet i, sa han og understreket at han hadde merket seg den kritikken som var rettet direkte mot ham.

Han omtalte situasjonen som «svært vanskeligt og krevende.»

På spørsmål om han på noe tidspunkt har vurdert sin stilling som stortingspresident, svarer Thommessen:

– Det har vært en krevende periode der jeg sikkert har gjort meg mange refleksjoner. Jeg er valgt til en jobb og det er det jeg holder fast ved. Så er det min jobb å gjøre den jobben så godt som mulig, sier han.