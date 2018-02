Sent på kvelden søndag 30. mars 2014 får sekretæren i Unge Høyres valgkomité, Emil Engeset, en e-post med et alvorlig innhold. Avsenderen fra Nord-Trøndelag Unge Høyre har filt på innholdet hele helgen.

Det er et varsel om at Kristian Tonning Riise blant annet skal ha sjekket opp en ung, beruset jente på et Høyre-arrangement i 2013.