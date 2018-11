Stortingsrepresentant Hagen mener at KrF-lederen gjør noe annet enn han sa forrige fredag sa han skulle gjøre. Og det gjør partilederen ifølge Hagen for å kunne fortsette som leder, hvis et «rødt» landsstyre senere i høst sier nei til regjeringsplattformen.

Her kan du lese og høre hva han sa: KrF-leder Knut Arild Hareide la sin stilling i potten

Ville gå om han fikk nei til retningsvalget

Frp-nestor Carl I. Hagen lyttet nøye til Knut Arild Hareides landsmøtetale fredag. Etter at han i tillegg har finlest den skriftlige versjonen av talen, kommer han med sterk kritikk av KrF-lederen.

Hagen viser til at Hareide i talen snakket om hva han ville gjøre dersom hans syn «lider nederlag i dag», og at han vektla at han ville gå om hans «råd om retningsvalg» ikke vant frem.

– Det er ikke riktig for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefaler, sa Hareide.

Insinuerer omkamp fra de «røde»

Hagen mener konsekvensen av dette, burde ha vært at han gikk av samme dag. Og når han ikke gjorde det, mener Frp-politikeren at det «styrker mistanken om at noen i rød leir har bestemt seg for å stemme ned avtalen når den kommer til landsstyret.»

– Alt tyder på at det er et klart rødt flertall i landsstyret, og at det er derfor han ikke har gått av. Han vet de blå kan bli nedstemt her, og da kommer kaptein Hareide inn igjen og begynner å forhandle med Ap og Sp, sier Hagen.

Går når avtalen er godkjent

Som Aftenposten tidligere har omtalt, er det i KrFs landsstyre et flertall av KrF-politikere som har støttet Hareides linje: Flertallet her ønsker altså regjeringssamarbeid mellom KrF, Sp og Ap.

Selv om det er stortingsgruppen som fatter den endelige beslutningen om regjeringsdeltagelse, skal landsstyret komme med en vurdering av det politiske grunnlaget: regjeringsplattformen.

Det er ikke «rødt» flertall i stortingsgruppen.

Fakta: Dette er saken Et flertall på 98 mot 90 utsendinger på KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen sa fredag 2. november ja til «først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre.» Mindretallet ønsket samarbeid med Ap og Sp. Partileder Knut Arild Hareide tilhørere den «røde» fløyen som tapte, og de to nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad til hører det «blå» flertallet som vant. KrF har oppnevnt en forhandlingsdelegasjon bestående av de to nestlederne, Erik Lunde og politisk rådgiver Jorunn Halleråker.

Sier indirekte at han er uærlig

Aftenposten skrev før landsmøtet at Hareide ville varsle sin avgang i talen, men ikke gå før en fremforhandlet avtale forelå. I talen sa Hareide at han «ikke fortsetter som kaptein på laget, hvis partiet går inn i en Frp-regjering». Så langt har ikke KrF gått inn i noen regjering.

Konfrontert med disse opplysningene, svarer Hagen at han tror de fleste oppfattet at han truet med å gå av med en gang, om han ikke fikk viljen sin.

– Det var et «bløff-kabinettsspørsmål», gjentar Hagen og insinuerer at Hareide bare sa det for å få flyttet noen blå stemmer over til rød side.

– Da han ikke klarte det, burde han ha gått av med én gang. Det hadde vært redelig og i samsvar med det han ellers forfekter om å være ærlig og følge opp løfter, sier Hagen.

Hagen: Kritikken uteblir på grunn av «forsoning»

Utad er det ingen i KrF som har kritisert Hareide for det samme som Hagen. Frp-politikeren forklarer det med at «de er så opptatt av forsoning» at ingen av de «fremtredende blå våger å si noe.»

– Ingen andre i Høyre eller Frp har heller kritisert ham?

– De vil ikke irritere noen i KrF. Det er helt forståelig. De vil ikke blande seg inn, sier den tidligere Frp-formannen.

Han har for øvrig nylig varslet et forslag på Stortinget om å heve sperregrensen til 5 prosent. Hadde den vært gjeldende ved 2017-valget, ville hverken KrF eller Venstre ha fått mer enn et par representanter hver på Stortinget.

Hareide: Han får mene hva han vil

«Carl I. Hagen må gjerne mene mye om hvem som skal være partileder i KrF. Jeg gjør akkurat som jeg sa før landsmøtevedtaket; jeg blir sittende til en regjeringserklæring er klar.»

Det skriver Hareide om Hagens kritikk i en kommentar på e-post. Ut over det har han ingen ytterligere kommentar.