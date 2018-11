Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var tydelig skuffet i går kveld. Men han ser ikke på KrFs veivalg som slutten på sin eget håp om å bli statsminister.

– Den sjansen kommer igjen, sier han.

– Hvor lenge regner du KrF som tapt?

– Vel, de er et parti som er opptatt av evigheten, men jeg tror ikke nødvendigvis de har det perspektivet her. Og den regjeringen de går inn i nå vil sitte til 2021 om ikke noe dramatisk skjer.

Han innrømmet glatt at det er skuffende, men vil ikke svare på hvordan det er å være så nær statsministerkontoret før håpet brister.

– Jeg er skuffet på vegne av landet som hadde mulighet til å få en annen kurs, en politikk for sterkere fellesskap og mindre forskjeller. Det var jo noe av det som lå i Knut Arild Hareides visjon og appell. Hadde han fått flertall for den, så tror jeg vi kunne utformet viktig politikk. Nå blir vi et tydeligere opposisjonsparti.

Sentrum forsvant på Gardermoen

– Er sentrum i norsk politikk dødt?

– Det er en endret situasjon i Stortinget nå, i og med at det ikke er et sentrum som sitter på vippen. Dermed er det sentrum vi har kjent i siste halvdel av forrige århundre og inn i dette, ikke der lenger, sier han.

At landet får en flertallsregjering vil endre måten han jobber på i Stortinget. Han kan ikke lenger gå til KrF og se om det er mulig å bremse regjeringen.

– Den muligheten vi nå mister, er at KrF som søkte gode løsninger med oss i forrige periode, på arbeidslivsfeltet, eldrepolitikken og forholdet til ideell sektor, vil nå være bundet opp til Fremskrittspartiet og Høyre. De må være enig med dem hver dag, hver uke, hele tiden. For oss betyr det at det blir muligheten for en skarpere profil mot denne regjeringen. Og det ansvaret skal vi ta.

Ingen statsrådsbil for Vedum

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Heller ikke Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum forsøkte å skjule skuffelsen da han møtte pressen etter KrFs dramatiske landsmøte. Men han gjorde så godt han kunne for å understreke at det er et tap for landet, ikke ham og partiet, at regjeringshåpet brast.

– Det viktigste er ikke å kjøre i store svarte biler, men politikken vi kunne ført, sier han.

Han mener at KrF nå går inn i en regjering som på mange områder arbeider mot det partiet sto for i opposisjon. Dermed blir det mange kameler å svelge for partiet.

– De som er synd, er at KrF går inn i en veldig sentraliserende regjering. Og de gjør det som et veldig splittet parti. Derfor blir det spennende å følge forhandlingene fremover.

På spørsmål om han egentlig synes det er godt å slippe å sitte med regjeringsmakt inn i neste års valgkamp, svarte han ikke direkte:

– Det viktigste er sakene, gjentok han.

– Hva blir langtidsvirkningene for norsk politikk?

– Er det noe denne høsten har vist, så er det at man skal være forsiktig med å spå langtidsvirkninger.

– Hvordan vil det påvirke politikken at vi får en flertallsregjering?

– Her kommer uenighetene rett inn i regjeringen. Og den uenigheten er blitt synliggjort for hele Norge den siste måneden.

– Du har jo selv sittet i flertallsregjering og forsøkt å holde uenigheten skjult.

– Det var ingen ting mot den uenigheten vi ser nå. Så er det et parti der det er helt ulike syn.

Trist Lysbakken

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg var jo ikke uforberedt, og synes det er skuffende for alle som er opptatt av miljø og mindre forskjeller, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han var ikke tiltenkt en plass i den eventuelle nye regjeringen, men ville fått en hånd på rattet som en del av det parlamentariske grunnlaget.

– Langtidsvirkningen er at vi nå får en klarere høyreblokk, der KrF og Venstre er med. Fremskrittspartiet og Høyre blir mye mektigere enn før. Jeg tror at konsekvensene av den forskjellspolitikken Høyre og Frp står for vil merkes mye hardere. For nå kan ikke KrF og Venstre lenger bremse dem.

Lysbakken regner med at KrF vil få gjennomslag i noen enkeltsaker.

– Hovedbildet er uansett at Høyre og Frp får mye større mulighet til å gjennomføre sin upopulære forskjellspolitikk.

– KrF har i dag totalt undergravet sin egen troverdighet når det gjelder å stå for noe i kampen for klimaet, og mot økte forskjeller, mener Lysbakken. Han sier at Krf-ere som stemte blått i håpet om innstramminger i abortloven, kan ha gjort opp regning uten vert. -Det er ikke flertall for en ny abortlov, sier han.