Jubelen var stor i møtesal 1 på Quality hotell, da det ble klart at flesteparten av KrF kvinner vil beholde partiet i opposisjon.

14 av de 41 stemmeberettigede vil inn i Solbergs regjering, mens bare 11 ønsker seg en Støre-regjering.

Dan P. Neegaard

2. november stemmer partiet for om de skal gå inn i dagens regjering eller et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I forkant av dette ekstraordinære landsmøtet skal fylkespartiene stemme hvilke delegater som skal representerer dem.

Hos KrFs kvinner er det sentralstyret som skal representere syv av de tolv delegatene. De resterende fem velges søndag kveld av sentralstyret.

Mange vil bli i opposisjon

Selv om mange på møtet helte enten mot høyre eller venstre, mener en stor del at avstemning om et veivalg er for tidlig.

– Jeg er nærmest på grensen til sjokkert over at det er blitt satt i gang en prosess på en så kort periode, sier styreleder for KrF kvinner i Oslo, Mona Enstad til Aftenposten.

Dan P. Neegaard

Hennes innlegg vakte stor begeistring blant medlemmene.

– Venstre-siden hadde rent flertall i mange år, og forskjellen har vokst med dem, sa Enstad til stor begeistring i salen.

Enstad har enda ikke bestemt seg for hva hun i dag skal stemme for, og det var mange som argumenterte for at dette var et vanskelig valg.

Lørdag kveld stemte fylkeslaget i Rogaland over hvilke delegater de skulle sende. Avstemningen vakte sterke reaksjoner etter at sendte KrF-ledelsen i forkant sendte en e-post til alle fylkeslederne og ba dem velge landsmøtedelegasjoner som skulle «gjenspeile holdningene» i partiet.

Rogaland valgte å ikke forholde seg til denne oppfordringen. 15 av deres 16 delegater støtter et borgerlig samarbeid.

Hvis hele fylkeslaget skulle vært representert hadde det fordelt seg på 10 delegater for dagens regjering, og 5 delegater for Ap og Sp-samarbeid.

– Det blir ikke Rogalands-modellen

– Vi skal ha en balansert representasjon, og ikke slik andre fylker har gjort med en ensidig representasjon, vedtok dirigent under landsmøtet, Hildur Horn Øien under åpningen etter lunsjen.

Det kunne også Enstad bekrefte.

– Det blir ikke Rogalands-modellen, fastslo hun, før hun gikk ned for å stemme.

Avtroppende leder i KrF kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, mener dette er et vanskelig valg.

Dan P. Neegaard

– Når du hører debatten her så skjønner du hvor vanskelig denne prosessen har vært ved at den har vært så rask for å finne et retningsvalg, sier hun og fortsetter.

– Det er ganske mange som mener det er gunstigere for partiet å bli i midten.

– Det virker som mange her har et tydelig standpunkt, er det for tidlig med et veivalg hvis mange er tydelige på hvem de vil at partiet skal samarbeide med?

– Jeg kan også finne et standpunkt hvis jeg absolutt må, men i KrF er det jo flere som har ivret for et samarbeid med venstresiden før dette stortingsvalget uten å få gjennomslag for det, sier hun.

– Det eneste de fikk gjennomslag for var at vi ikke skulle samarbeide med FrP, sier Skjørshammer.