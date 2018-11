Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt å vise hva pengene de bevilger seg selv går til.

Dermed gir nå fem av ni partier på Stortinget offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler de bevilger til seg selv.

De siste fem årene har Stortingets partigrupper fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Dette er offentlige penger som partiene kan bruke nokså fritt, men det kreves at de skal gå til «stortingsrelatert arbeid».

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler.

Venstre snur: – Skulle bare mangle

Etter å ha først nektet offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser bruken av offentlige midler, snur Venstre.

– Vår intensjon er alltid åpenhet. Nå har vi tenkt gjennom saken på nytt. Vi har også fått flere konkrete spørsmål, som gjør at vi vil åpne opp for innsyn, sier Torild Skogsholm, sekretariatsleder for Venstres stortingsgruppe, til Aftenposten.

Hun legger til at partiet gjennom flere år har jobbet for at alle stortingspartiene skal ha regnskap åpent tilgjengelig for alle.

– Som flere har vært inne på så er det snakk om skattebetalernes penger, så det skulle bare mangle at ikke det skulle være åpenhet, sier Skogsholm.

Vil ikke oppfordre Høyre og Frp til å gi innsyn

– Hvis det bare skulle mangle at det skal være åpenhet rundt regnskapsdetaljene, hvorfor valgte dere først å ikke gi innsyn?

– Vi er opptatt av to hensyn som av og til ikke går overens: åpenhet og personvern. Grupperegnskapet handler i stor grad om finansiering av arbeidet rundt representantene, men i all hovedsak handler det om ansattes lønn. Men det er enkelte andre poster. Gjennom samtaler med Aftenpostens journalister har vi fått forståelse for at det ikke vil gå utover personvernet. Derfor har vi bestemt oss for å være åpne, så lenge personvernet blir respektert, svarer sekretariatslederen til Venstre på Stortinget.

Fire partier – MDG, KrF, Rødt og SV – har allerede valgt å gi innsyn i de aktuelle regnskapsdetaljene, Venstre vil ikke oppfordre regjeringspartnerne Høyre og Frp til å gi innsyn i regnskapsdetaljene.

– Vi har en dialog med presidentskapet på Stortinget om hvilke prinsipper som bør gjelde for alle partier, der vi mener det skal være så åpent som praktisk mulig, sier hun.