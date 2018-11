For et år siden begynte Dagens Næringsliv å skrive om at flere kvinner varslet ledelsen i Arbeiderpartiet om at de var blitt trakassert av Trond Giske. Journalistene bak artiklene var Tore Gjerstad og Kristian Skard.

I dag skriver VG at Skard og partiets andre nestleder Hadia Tajik er blitt kjærester.

Tajik sier til VG at kjæresteforholdet ble innledet i sommer, flere måneder etter at trakasseringssaken mot Giske ble avsluttet. På spørsmål om det ville vært «pikant» om de hadde vært kjærester mens saken rullet og gikk, svarer hun:

«Ja, det hadde ikke bare vært pikant, det hadde vært direkte upassende. Men det har seg nå engang sånn at vi ikke hadde noe forhold da. Vi møttes første gang i en sammenheng som ikke var jobbrelatert, på en hagefest seks måneder etter at saken var avsluttet.»

Gjennom sin rådgiver Edina Ringdal sier tajik til Aftenposten at hun ikke har flere kommentarer enn det som kommer frem i VG-intervjuet.

Sluttet i september

I slutten av september i år ble det kjent at Kristian Skard sluttet i Dagens Næringsliv og begynte i reklame- og informasjonsbyrået Try.

I en tekstmelding til Aftenposten sier han at han ikke vil la seg intervjue: «Sorry, det holder med intervjuet i VG».

Avisens sjefredaktør Amund Djuve sier til Aftenposten at han fortsatt er lei seg for å ha mistet en god journalist, men at «det er jo hyggelig når unge mennesker finner hverandre».

– Jeg har klarert med Kristian at jeg kan referere fra samtaler vi har hatt, sier han.

– Kristian tok kontakt på forsommeren og informerte meg om rykter som gikk, om at det var et forhold mellom ham og Tajik. Han sa at det ikke var noe i ryktene. Vi hadde en ny samtale mot slutten av sommeren, og da var status uendret. Så sa han opp, og det synes jeg var trist

Djuve mener at Kristian Skards journalistiske arbeid ikke ble påvirket av varme følelser for Tajik, i og med at de ikke var kjærester da Giske-saken sto på.

I den Giske-vennlige delen av Arbeiderpartiet ble Tajik mistenkt for å stå bak lekkasjene til Dagens Næringsliv og andre medier. Det ble oppfattet som en del av maktkampen mellom henne og Giske.

Disse anklagene ble styrket da hun la ut en facebook-melding om at hun var rystet, både som «menneske, nestleder og jurist» etter å ha lest varslene. Ap-ordfører Ole Haugen kalte meldingen usmakelig.

En av dem som reagerte kraftig mot Tajik var Leif Sande. Han er første vara til Stortinget for rbeiderpartiet i Hordaland,ogvtidligere leder i LO-forbundet Industri Energi. Rett etter nyttår sa han at Tajik var illojal.

Fredag vil han ikke kommentere kjæresteforholdet mellom Skard og Tajik.

– Nei, dette har jeg ikke tenkt å si et eneste ord om, sier han til Aftenposten.

For et år siden var det kjent at Fellesforbundets leder Jørn Eggum var av Giskes forsvarere i Arbeiderpartiets sentralstyre. Fredag vil heller ikke han si noe om forholdet.