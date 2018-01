Søndag kveld skrev Trond Giske på Facebook at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Det skjedde bare timer før Aps sentralstyre igjen skulle diskutere saken.

– Skyldes egne handlinger

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener at årsaken til at Giske må gå, ikke er det store presset han er blitt utsatt for, slik Giske selv skriver på Facebook og slik ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, og fylkesleder i Sør-Trøndelag, Karianne Tung, mener. Det er hans egne handlinger og grensene han tråkket over som har skylden for avgangen, mener Alstadheim.

«Men det Ottervik og Tung gjør, er at de samtidig fremstår som helt blinde for at det er Giskes egne handlinger som er utgangspunktet. Og de fremstår helt blottet for omtanke for varslerne», skriver Alstadheim.

Morten Holm / SCANPIX

Skartveit: – Støre overfor sin tøffeste jobb

Ap-leder Jonas Gahr Støre «har selv rådet Giske til å trekke seg», skrev partiet i en pressemelding i går. Giske selv har nektet for dette til NRK.

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, mener Gahr Støre presset Giske til å gå. Giske ikke hadde noe annet valg, avgangen skjedde på overtid, skriver hun.

Mange i Ap håper nå at de endelig kan begynne å jobbe med politikk igjen. Men så enkelt blir det neppe, mener Skartveit. Det er både personkonflikter og mistillit til andre i Ap-ledelsen som må ryddes opp i først, mener hun.

«Nå handler det om å redde partiet. Støre står overfor sin tøffeste jobb – noensinne», skriver hun.

Rolf Øhman

At Giske kunne fortsette som nestleder, ble utenkelig allerede før jul, skriver Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Det var da Giske erkjente at han trodde det ville komme flere varsler. Hun kaller prosessen en «selvvalgt seigpining».

«Men det er slett ikke utenkelig at han kommer tilbake [i politikken]. Giske er et renraset politisk dyr», skriver hun.

Les også:

Adresseavisen

– Burde vært konfrontert før

Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen mener det var åpenbart at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke lenger hadde tillit til Giske og at han måtte trekke seg.

Aglen skriver at Giskes støttespillere burde advart og konfrontert ham for lenge siden.

«Selv om de ikke har kjent til alt som har skjedd, kan ingen ha unngått å ha fått med seg Giskes frynsete rykte. De som står nærmest, burde hatt et særskilt ansvar for å konfrontere ham med ryktene», skriver hun, men understreker: «Hovedansvaret har likevel Giske selv. Det er smått uvirkelig hvordan en av politikkens skarpeste hoder kan ha utvist så mangelfull dømmekraft».

Hun mener likevel at Giske vil etterlate seg et «gapende hull» i Ap-ledelsen, som en som hadde nese for hva som opptar partiets grunnfjell.

– Fortsatt bitter konflikt

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK mener at uenigheten om hvem som tok initiativet til at Giske i går gikk, viser hvor bitter konflikten er.

«Når det, selv etter at Giske har meddelt sin avgjørelse, oppstår en strid om hvem som har tatt initiativet, er det nok et eksempel på hvor bitter denne konflikten er», skriver Takvam.

Han mener også at det fortsatt er ubesvarte spørsmål i saken.

«Det blir dermed et stort spenningsmoment i tida som kommer i hvor stor grad det vil oppstå en kamp om sannheten omkring varslersakene», skriver Takvam.

KSENIA NOVIKOVA / NRK

– Maktkampen ikke over

Politiske redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys skriver at det var uunngåelig at Giske trakk seg og at han i praksis fikk sparken alt på forrige sentralstyremøte. Men han tror at mange av Giskes ivrigste støttespillere vil være «fulle av hevnlyst» og peker også på at Støre har en viktig ryddejobb foran seg.

«Maktkampen og personkonfliktene i Arbeiderpartiet er ikke over med Giskes avgang. Snarere er kampen bare halvspilt. Det skal noe til å lege sårene som er skapt den siste måneden. Motsetninger som allerede fantes i Ap har akselerert. Alt ligger til rette for tunge ekstraomganger i et slitent parti», skriver Fjellheim i en kommentar.