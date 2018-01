Etter å ha forhandlet en knapp uke på Hotell Jeløy Radio utenfor Moss er det stor optimisme i de tre partiene.

Enten lørdag eller søndag kan Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande ha en regjeringsplattform klar. Sentrale kilder i både Høyre og Venstre opplyser mandag at det er en tidsplan som kan være innen rekkevidde.

Må få formell godkjenning av en regjeringsplattform

Kilder i Høyre og Venstre opplyser mandag at de også tror det kan bli en løsning i løpet av helgen, uten at de kommer med noen spådommer om hvilken dag det kan bli.

– Stortingsgruppen er varslet om at den kan bli innkalt i løpet av helgen, bekrefter en kilde i Høyre.

I Venstre er det sentralstyret som har fått samme beskjed. I Venstre er det formelt stortingsgruppen som tar stilling til regjeringsspørsmålet, men regjeringsplattformen skal også forelegges sentralstyret.

Før helgen opplyste en sentral kilde i Frp at de har varslet eget landsstyre om å være i beredskap førstkommende helg. Vedkommendes spådom mandag ettermiddag er at landsstyret mest sannsynlig samles lørdag.

Erna Solberg fortalte om fremdrift og godt humør i forhandlingene da hun deltok på Høyres store strategikonferanse på Sundvollen.

Uforutsette ting kan endre planen

Selv om det altså mandag ettermiddag ble gitt signaler om at man kan komme frem til enighet i løpet av helgen, presiseres det fra alle de tre partiene at uforutsette ting kan bidra til at planen endres.

– Partiene har ikke løst alle saker, sier en kilde.

Justispolitikk. Pengebruk. Frp og Venstre er uenige om mer enn klima og asylpolitikk. På disse ni områdene vil Venstre og Frp slite mest med å bli enige

Det opplyses at partilederne vil foreta en oppsummering når de samles igjen etter diverse «avbrytelser» i forhandlingene. Erna Solberg blir borte fra forhandlingene i flere dager i forbindelse med NHOs årskonferanse og besøk hos Donald Trump, og finansminister Siv Jensen blir opptatt med høring i SSB-saken i Stortinget.

Regjeringskabalen legges deretter

En rekke rådgivere og partiets nestledere sitter i og utenfor møterommet på Jeløya. Når de er ferdige med regjeringsplattformen, skal Erna Solberg og toppledelsen i de to andre partiene bli enige om en regjeringskabal.

Det er ventet at Erna Solberg vil kunne presentere en utvidet Solberg-regjering fredag 19. januar.