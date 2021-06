Representant for skeive muslimer trekker seg Ytringsfrihetskommisjonen

Begard Reza trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen etter å ha rettet skarp kritikk av måten den arbeider på.

NTB

Nå nettopp

Det skriver Reza i et åpent brev i VG onsdag, samme dag som kommisjonen arrangerte innspillsmøte for kunstnere med den kjente kritikeren «Sløseriombudsmannen» Are Søberg.

– Jeg opplever det vanskelig å gå ut av en regjeringsoppnevnt kommisjon. Men jeg ser nå at det er umulig å fortsette. Jeg kan ikke lenger være et alibi for en politisert kommisjon, skriver hun.

På flere punkter skriver hun at hun opplever at kommisjonens arbeid bryter med mandatet og at den ikke følger Grunnlovens paragraf 100, som nettopp skal ivareta ytringsfriheten i det norske samfunnet.

Lederen av kommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, sier til NTB at hun ikke kjenner seg igjen i det bildet som Reza tegner i sitt innlegg. Hun beklager samtidig at kritikken som kommer fram i innlegget i VG, ikke har vært rettet internt i kommisjonen.

– Begard Reza har vært lite til stede i kommisjonens arbeid. Det synes jeg er synd fordi hun var jo oppnevnt for å bringe inn sitt perspektiv, og jeg anser henne for å være sterk og klar nok til å ha kunnet påpekt dette, sier Løken Stavrum.

Hun sier at man i Ytringsfrihetskommisjonen har gjort forsøk på å hente inn personer som Reza har foreslått til å delta i innspillsmøter, men at disse ikke har svart på invitasjoner.