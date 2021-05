Listhaug vil ikke ha en ny IS-kvinne hjem

Mens Frp-leder Sylvi Listhaug blankt avviser å hjelpe den IS-tilknyttede kvinnen hjem, mener SVs Petter Eide at norsk politi må bli langt mer aktive for å få IS-mistenkte hjem.

Aisha Shazadi Kausar vil hjem. Det kan bli et nytt politisk problem for regjeringen. Foto: Afshin Ismaeli

18. mai 2021 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten fortalte tirsdag at syriafareren Aisha Shazadi Kausar ber Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem. Sammen med den lille sønnen sin bor hun i telt i Roj-leiren i Syria.

Norske politikere kan nok en gang bli tvunget til å ta stilling til om myndighetene skal bidra til å hjelpe en syriafarer hjem. Da Kausars bestevenninne ba om hjelp til å komme hjem, førte det til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

SV er fornøyd

– Jeg er veldig glad for dette, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide til Aftenposten.

Samtidig gir han uttrykk for at han er litt overrasket. Etter at kvinnens venninne fikk tre år og seks måneders fengsel regnet han med at andre kvinner i samme situasjon ville bli skremt fra å reise hjem.

Eide mener at dette ikke bør være en politisk sak. Han mener det er politiet som må få kvinnen hjem.

– Alle norske borgere som kan mistenkes for krigsforbrytelser må bringes hjem til Norge for å straffeforfølges her.

Petter Eide og SV vil ha alle syriafarere hjem, for å straffeforfølge dem. Foto: Vidar Ruud, NTB

Han mener at norske myndigheter er for passive.

– FN har bedt Norge om å være mer aktive i å straffeforfølge disse. Det har vi ikke fulgt opp.

– Det er fint at folk melder seg og vil hjem. Men vi må aktivt etterforske dem og få dem hjem. Slik det er nå, legger vi opp til et frivillighetsprinsipp. De mistenkte kan selv velge om de vil melde seg og bli straffeforfulgt.

Listhaug krever avklaring fra regjeringen

Frp-leder Sylvi Listhaug raser mot nyheten om at syriafareren Aisha Shazadi Kausar har bedt Utenriksdepartementet om hjelp for å komme tilbake til Norge, melder NTB.

– Etter å ha reist ned til Syria for å spre terror har nå terroristen Aisha Shazadi frekkhet til å be Norge om hjelp. Det var nøyaktig dette Frp advarte mot. Norge skal ikke hente hjem IS-terrorister. Nå er det nok. Enig?

Det skriver Listhaug på sin Facebook-side.

Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum

Overfor NTB utdyper Listhaug og sier at man får klare seg selv om man har sluttet seg til en terrororganisasjon.

– Nok er nok, og jeg forventer en snarlig avklaring fra regjeringen om de virkelig har tenkt å hjelpe denne terroristen eller andre IS-sympatisører til Norge, sier Listhaug.

Shazadi Kausar bor nå i flyktningleiren Roj i Syria, sammen med en sønn. Hun mener situasjonen har forandret seg i leiren det siste året og omgivelsene ikke lenger er trygge nok.

Høyre: Hun må straffeforfølges

Høyres justispolitiske talsmann Peter Christian Frølich sier i en tekstmelding at «en norsk statsborger som frivillig har tilsluttet seg IS vil straffeforfølges for å ha bidratt til en terrororganisasjon. Det blir opp til domstolen å avgjøre skyldspørsmålet».

Han føyer til: «min sympati med dem som har reist fra Norge for å hjelpe IS er null komma null».

Han overlater til Utenriksdepartementet og konsulærtjenesten å avgjøre om kvinnen skal få hjelp.

Røde Kors: Norge må gjøre som Danmark

Tirsdag ble det klart at regjeringen i Danmark vil hente hjem tre mødre med dansk statsborgerskap og deres 14 barn fra Syria.

Røde Kors mener Norge må følge danskene og hente hjem norske mødre og barn som er igjen i leirene i Syria.

– Danmark har nå besluttet å hente hjem mødre og barn fra leirene i Nord-Øst Syria. Nå er det på høy tid at også Norge tar ansvar for egne statsborgere, og henter hjem de mødrene og barna som er igjen i Syria, sier Ivar Stokkereit, som er leder for folkerettsenheten i Røde Kors, i en uttalelse til NTB.

Røde Kors mener imidlertid at å hente de norske statsborgerne hjem, er det eneste riktige og mener barna i leirene i Syria har en oppvekst preget av vold, overgrep, sult og annen frykt.

– Nå må Norge følger etter og sørge for at norske borgere i leirene i Nordøst-Syria hentes hjem. Dersom man mistenker at norske borgere har begått forbrytelser, må dette etterforskes av norske myndigheter, og man må eventuelt ta ut tiltale her hjemme, sier Stokkereit.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna,er helt på linje med Røde Kors:

– Vi forventer at Utenriksdepartementet umiddelbart hjelper kvinnen og sønnen hjem, slik at gutten får komme i trygghet og få barndommen sin tilbake, mens mor blir rettsforfulgt her i Norge. Dette er den eneste riktige løsningen for alle de gjenværende norske barna og mødrene, sier hun.

Utenriksdepartementet bekrefter at de har mottatt en henvendelse, via en tredjepart, fra en norsk borger i Syria om konsulær bistand.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide.