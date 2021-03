Erna Solbergs popularitet som statsminister stuper

Flest vil fortsatt ha Erna Solberg (H) som statsminister, men etter Geilo-turen daler populariteten, ifølge en NRK-måling.

Avstanden mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) er blitt mindre, viser en fersk statsministermåling. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

NTB

Nå nettopp

På spørsmål om hvem som er best skikket til å være statsminister i Norge, svarer 46 prosent Erna Solberg, mens 34 prosent svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre, viser en måling Norstat har utført på vegne av NRK. 20 prosent av de spurte svarer «vet ikke».

Til sammenligning svarte kun 27 prosent Støre og hele 58 prosent Solberg på samme måling for en måned siden.

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener fallet nesten ene og alene skyldes skandalene.

– Dette er en måling som handler om Erna Solbergs egnethet som statsminister og på den måten en personlig måling. Den negative medieomtalen som statsministeren har fått de siste ukene tror jeg har hatt en effekt, sier han.

I forrige uke ble det kjent at Erna Solberg og familien samlet mer enn ti personer på en restaurant og i en leilighet på Geilo i vinterferien. Politiet etterforsker om smittevernreglene ble brutt på turen.

I tillegg ble det kjent at Solbergs egen statssekretær var aktiv da Moldes ordfører Torgeir Dahl la skylden for smitteøkningen på Oslo og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Partimålingene peker på Støre

På Aftenpostens april-måling har rødgrønn side stadig flertall, slik de har hatt på de fleste målinger over tid.

Noe var likevel nytt. Sp går kraftig tilbake, og Ap-Sp-SV mangler ett mandat på å få flertall sammen. De hadde dermed vært avhengige av støtte fra enten Rødt eller MDG.

Erna Solberg er antagelig avhengig av at både KrF og venstre kommer over sperregrensen for utjevningsmandater for å kunne fortsette som statsminister. I Aftenpostens måling hadde Venstre 4,0 prosent og fikk dermed rikelig betalt i utjevningsmandater. KrF lå godt under grensen, slik de har gjort over tid.