Mener regjeringen peker ut eldre som problemet. Sanner mener hun «konstruerer en konflikt».

Sylvi Listhaug (Frp) mener regjeringen gir eldre ansvaret for trangere økonomi fremover. – Hun konstruerer en konflikt som ikke eksisterer, svarer finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi ser egentlig mye lysere på fremtiden, sier Frps Sylvi Listhaug, som mener perspektivmeldingen svartmaler økonomien. Foto: Olav Olsen

26. feb. 2021 07:35 Sist oppdatert nå nettopp

Hun er opprørt over tonen i perspektivmeldingen. Hun mener den blinker ut «eldre som problemet».

– Under fremleggelsen av meldingen sa statsminister Erna Solberg noe slikt som at «det som spiser opp handlingsrommet, er at folk lever lenger». Det er jo litt av et budskap å få for alle de som sikkert er glade for å komme opp i årene, nyte livet og får lov å se både barn og barnebarn vokse opp, sier Listhaug.