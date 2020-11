Kamzy Gunaratnam og Trine Lise Sundnes leder kvinnekampen i Oslo Ap

Lagene i Oslo Ap har talt: De to som ligger best an til å vinne kvinnekampen på Oslo Aps nominasjonsmøte er varaordfører Kamzy Gunaratnam og Trine Lise Sundnes.

Oslos varaordfører er partilagenes favoritt til å bli nummer to på Oslo Aps liste. Foto: Olav Olsen

14 minutter siden

Lokallagene i Oslo Ap har behandlet nominasjonskomiteens foreløpige forslag til stortingsliste. Der var Zaineb Al-Samarai (33) enstemmig innstilt som nummer to. Men et flertall av lagene i Oslo Ap ønsker varaordfører Kamzy Gunaratnam (32) på denne plassen.

Det viser svar fra 63 lokalavdelinger i Oslo Ap som partiet har lagt ut på sine nettsider.

Det er 35 lag med tilsammen 147 delegater på nominasjonsmøtet som har ønsket varaordfører Gunaratman, mens det er 16 lag med 95 delegater som ønsker Zaineb. Det viser en opptelling Aftenposten har fått foretatt.

De øvrige lagene har ønsket seg andre kandidater.

Dermed kan det gå mot et nominasjonsmøte med en spennende kampvotering mellom Kamzy Gunaratnam og Zaineb Al-Samarai. Det er nok stemmer i spill til at ingenting er avgjort.

Dersom alle møter, vil det være 300 delegater på nominasjonsmøtet.

Zaineb Al-Samarai er vararepresentant til Stortinget i dag og var av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som nummer to på listen. Foto: Jan Tomas Espedal

Gahr Støre på topp

På førsteplass troner partileder Jonas Gahr Støre. På plass nummer tre er stortingsrepresentant Espen Barth Eide selvskreven etter at Oslo-partiets leder Frode Jacobsen sa seg fornøyd med femteplassen. Jacobsen får bred støtte for å innta femteplassen i innstillingene fra partilagene.

Inn på sikker tredjeplass, Espen Barth Eide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

På plass fire hadde nominasjonskomiteen en delt innstilling. Flertallet gikk inn for tidligere leder i LO-forbundet Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes (50). Mindretallet gikk inn for Gunaratnam.

Sundnes har fått bred støtte for sitt kandidatur på denne plassen. Hun har fått støtte fra 25 lag med tilsammen 125 delegater. Den som kommer nærmest Sundnes på ønskelisten til partilagene, er stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen som har fått støtte fra 10 lag med tilsammen 50 delegater.

Tidligere leder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes ser ut til å seile inn på en sikker fjerdeplass. Foto: Signe Dons

En rekke lag samler seg om Staalesen på sjetteplass.

Oslo Ap har i dag fem stortingsrepresentanter. Fire er sikre, men det har hatt fem inne fra Oslo på enkelte målinger. Dersom det blir regjeringsskifte kan både nummer seks og sju på listen få plass på Stortinget. Jonas Gahr Støre er rødgrønn statsministerkandidat. Espen Barth Eide har bekledd flere statsrådsposter og er kandidat til ulike poster i en rødgrønn regjering.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Peter Mydske

Kan bli avgjort om to uker

Nominasjonskomiteen legger frem sitt endelige forslag til liste 24. november. Det er den som ligger på bordet når delegatene samles til nominasjonsmøte 1. desember. Et møte som etter planen skal avholdes som nettmøte.

Men koronatiltak kan føre til utsettelse.

Oslo Høyre har alt utsatt sitt nominasjonsmøte og Oslo Ap har utsatt sitt årsmøte neste helg. Men Oslo Aps leder Frode Jacobsen skriver i en SMS til Aftenposten at det er lettere å avvikle et nominasjonsmøte på nett enn et årsmøte med en rekke voteringer.