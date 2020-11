Esa åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen: Mener vi fortsatt praktiserer regelverket galt

Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse og har innledet en formell sak mot Norge.

25. nov. 2020 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Saken gjelder Norges krav om opphold i landet for å kunne motta enkelte trygdeytelser, som sykepenger. I oktober i fjor innrømmet Norge å ha brukt EØS-reglene feil ved å begrense den frie bevegelsen til mottakere av tre typer sykepenger, skriver Esa onsdag.

Tilsynet har sendt et formelt brev som er første steg i en sak om traktatbrudd. Norske myndigheter har to måneder på seg til å legge fram sitt syn, før Esa beslutter om de skal gå videre.

Starten på en prosess

– Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

ESA bestemte seg for å iverksette en etterforskning av relevant norsk lov i fjor høst. Det skjedde etter at arbeids- og sosialministeren og Nav-direktøren erkjente at de hadde tolket EØS-regelverket galt. Nordmenn var på feil lovgrunnlag nektet å reise til andre land i EU og EØS mens de mottok ulike ytelser.

I brevet ESA nå har sendt til Norge, skriver kontrollorganet at Norge etter ESAs syn fortsetter å urettmessig begrense EØS-lovens rettigheter til mottakere av ulike ytelser « ved å kreve at de oppholder seg i Norge uten behørige begrunnelser.»

Det kommer ogsåfrem i brevet at ESA vil undersøke om Norge gir tilstrekkelig rettshjelp for enkeltpersoner som er berørt av trygdeskandalen - helt tilbake til 1994.