Lan Marie Berg vil ha kraftig bompengeøkning i storbyene

Oslo MDGs toppkandidat til Stortinget, Lan Marie Berg (34), vil øke bompengene betydelig og premiere byer som reduserer biltrafikk.

– Jeg elsker Oslo, sier Lan Marie Berg, Oslo MDGs toppkandidat til Stortinget. På Stortinget vil hun kjempe for en kraftig økning av bomtakstene. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo ble hun berømt – og omstridt – for sitt utsagn om at «jeg elsker bomringen».

Det var i 2019, mens de andre partiene kappet om å distansere seg fra økte bompenger og Bompengepartiet vokste seg stort.