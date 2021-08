Arina Aamir ble kalt islamist på skolen. Nå har hun en klar oppfordring til Sylvi Listhaug.

Den unge Høyre-politikeren vil begrense innvandringen. Men ordet snikislamisering mener hun er veldig stigmatiserende.

Arina Aamir er nestleder i Aker Unge Høyre. Hun mener kunnskapen om islam er for lav blant nordmenn.

Nå nettopp

Da Arina Aamir gikk i sjette klasse, fikk hun høre fra noen gutter i klassen at hun var islamist. Terroristene i IS hadde gjennomført nok et dødelig angrep i Allahs navn. Skolekameratene argumenterte med at Aamir var muslim, det samme som IS-krigerne kalte seg.

Det hjalp ikke at Aamir tok sterkt avstand fra ekstremistene.