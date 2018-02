Hvorvidt politiet bør gå med pistol i beltet er blitt heftig diskutert, også i regjeringsforhandlingene på Jeløya.

– Men nå er debatten lagt død, i hvert fall for de fire neste årene, sier Abid Raja (V) til NRK.

Han sier Venstre er blitt enig med de andre regjeringspartiene om at det ikke blir noen generell bevæpning i løpet av denne stortingsperioden. Den fremforhandlede regjeringsplattformen åpner imidlertid for at politiet kan bevæpnes på spesielt utsatte steder, såkalt punktbevæpning.

Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han er skuffet over nyheten om at Regjeringen ikke vil innføre generell bevæpning.

– Det har vært tydelige tilbakemeldinger med tanke på behovet, og ikke minst fra dem som faktisk skal gjøre den tjenesten ute i gaten. Med tanke på det så må jeg nok si at vi er skuffet, sier han.

Politiets Fellesforbund har lenge jobbet for å få på plass et fast bevæpnet politi over hele landet. I fjorårets høringsrunde fikk de også støtte av både PST, Riksadvokaten og politimesterne i de tre største byene.