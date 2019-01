Med knappest mulig flertall sa KrFs landsstyre ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Stemmetallet var 19 mot 17 stemmer i partiets landsstyre.

Knut Arild Hareide var blant dem som vendte tommelen ned for avtalen, og tok torsdag kveld farvel som leder av partiet. Første nestleder Olaug Bollestad (57) er konstituert som leder, men det er Kjell Ingolf Ropstad (33) som er regnet som arveprinsen.

KrF er ikke bare et dypt splittet parti, men også et parti som skal velge en ny ledelse på vårens landsmøte.

Avventer prosessen

– Er du klar til å overta?

– Knut Arild Hareide har gått av, og det er en prosess frem til landsmøtet til våren før jeg skal bestemme meg, sier Ropstad til Aftenposten.

– Men du må ha brukt tiden etter at Hareide varslet sin avgang i november til å vurdere om du skal si ja?

– Jo, men vi har samtidig forhandlet frem en plattform og går inn i en regjering. Partiet må få si sitt før jeg bestemmer meg, sier den 33 år gamle småbarnsfaren fra Aust-Agder.

Ropstad sa allerede i fjor høst ja til gjenvalg som nestleder. Det var før prosessen i partiet førte til Hareides avgang. Han understreker at det er en annen sak å bli leder av et regjeringsparti.

Diskuterer på hjemmebane

– Har du avklart dette på hjemmebane?

– Vi har diskutert det.

– Har du fått ja?

– Vi har ikke bestemt oss, smiler han.

Kan han samle?

Ropstads uttalelser om at KrF hadde en historisk sjanse til å endre abortloven dersom man samarbeidet til høyre, ble et hett tema torsdag. I sin landsmøtetale understreket han den historiske muligheten KrF hadde for å endre abortloven om man gikk til høyre. Han fikk ikke til endring av paragraf 2c i abortloven i forhandlingene, men forbud mot tvillingabort.

– Har resultatet av regjeringsforhandlingene på dette området svekket deg som en samlende figur i KrF?

– De gjennomslagene for KrF som ligger i plattformen er gode i kampen mot sorteringssamfunnet. Men jeg forstår at mange er skuffet over at vi ikke fikk til en endring av paragraf 2c. Nå vil tiden vise om de synes at totalen er god nok, sier han.

Både på høyre og venstresiden i KrF har Ropstads abortsakshåndtering møtt kritikk. Selv om Ropstad er storfavoritt er det mange i partiet som ønsker seg en annen leder. Flere har pekt tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen – som ikke ble gjenvalgt til Stortinget i 2017 – som et alternativ til Ropstad.

– Har bråket rundt abortloven dette svekket deg som en samlende kraft i KrF?

– Jeg var tydelig på at det var en historisk mulighet til å gjøre endringer i abortloven som jeg tror ikke hadde vært mulig å gjøre sammen med venstresiden. Det har debatten her i kveld vist, sier han og henviser til torsdagens NRK-debatt. Der var endringene i abortloven et hovedtema.

– Nå gjennomfører vi endringer i abortloven og gode tiltak for et samfunn som har plass til alle. Det vi leverer fyller opp langt på vei, sier han, og legger til at han tror det er mulig å samle KrF når en klarer å føre KrF-politikk i regjeringen.

Frp enstemmig – KrF splittet

– Denne avtalen er godkjent i ditt parti med knappest mulig flertall, mens den er enstemmig i Frp. Fremstår ikke du da som den store taperen i disse forhandlingene?

– Vi har visst helt siden landsmøtet at vi er et splittet parti. Det har vært en krevende periode. Men vi mener veldig tydelig at med den plattformen vi leverer på, så får vi veldig mange viktige, gode gjennomslag for KrF, svarer Ropstad.

– Hvis vi ikke hadde vært trygge på det, så hadde vi heller ikke anbefalt det for landsstyret, sier han.

Ny parlamentarisk leder

Den avgåtte partilederen, Knut Arild Hareide, fastholdt i natt at han ikke kommer til å bli statsråd i den borgerlige flertallsregjeringen.

Men det er ikke bare ny partileder som skal velges. Hareide er også partiets parlamentariske leder.

Hareide sier at hvem som blir partiets parlamentariske leder, først vil bli gjort kjent etter at KrFs nye statsråder er klare.

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at det kan bli en mulighet å utnevne flere statsråder enn i dag. Det betyr at et departement får mer enn en statsråd, slik det for eksempel er i UD.

– Er det naturlig at Venstre og KrF får like mange statsråder, tre hver?

– Det er en del av den diskusjonen vi har. De er like store partier, og vi skal ha en jevnbyrdig fordeling, sier hun.