Tirsdag ble det enighet om en budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – men bare så vidt.

Tilsammen er det blitt flyttet på 4,3 milliarder fra Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett.

10 millioner av disse går til å øke politikernes støtte til sine egne partier.

Bevilgningen blir hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett under posten «Inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn».

Økning etter pengebråk

I fjor fikk politiske partier i Norge 497 millioner kroner i statlig og kommunal støtte.

Nå får de 10 millioner mer på toppen av disse, til tross for at det i høst har stormet rundt partienes pengebruk.

Bevilgningen er en prisjustering som Regjeringen i utgangspunktet ikke foreslo, men som har dukket opp i forhandlingene med KrF.

– Regjeringen foreslo å ikke prisjustere støtten i forslaget til budsjett, altså er dette en reversering av kutt, sier Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

På spørsmål fra Dagbladet om det er KrFs maratonhøst med fylkesårsmøter og ekstraordinært landsmøte som har fått KrF til å kreve økt partistøtte, svarer parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan:

– He he, nei. Dette er noe vi har foreslått og fått gjennomslag for også tidligere. Vi mener de politiske partiene spiller en veldig viktig rolle i vårt demokrati. I KrF har vi jo ellers gjort vårt for å revitalisere partidemokratiet i høst.

Kutter alle andre

Tirsdag skrev Aftenposten om hvordan Regjeringen har skjermet partiene når de har kuttet i offentlige midler siden de kom til makten.

Hele bredden av offentlige virksomheter, fra politistasjoner til sykehus, universiteter og domstoler, har kuttet. Også Stortingets administrasjon må redusere pengebruken for å nå de politiske målene om mer effektiv offentlig pengebruk.

Unntaket er pengene som årlig overføres fra statsbudsjettet til Stortingets egne partigrupper. I tillegg til støtten til de politiske partiene gir Regjeringen støtte til de 169 stortingsrepresentantene og apparater rundt. I fjor ble det overført 186 millioner kroner til partigruppene på Stortinget, mens støtten i 2019 er foreslått å øke til 197 millioner kroner.

Det utgjør en økning på 5,9 prosent, noe som er mer enn forventet pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet.