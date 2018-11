Onsdag 6. juni 2018 er temperaturen fremdeles godt over 20 grader idet ettermiddagen går mot kveld i hovedstaden.

I selskapslokalet Taket på toppen av varemagasinet Steen & Strøm er det god stemning. Dette er et av hovedstadens dyreste selskapslokaler og byr på utsikt over sentrale deler av Oslo. Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har samlet sine egne for å feire seg selv.

En rekke offentlig publiserte bilder fra festen viser stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og ansatte i partigruppene rundt velfylte vinkjølere mens de skåler i drinker og vinglass før og etter middagen. Publiserte videoklipp viser at Bjarne Brøndbo synger, spiller og danser.

Hemmeligholder hvem som betalte

Hadde dette vært en fest i regi av en kommune, et sykehus eller en annen offentlig virksomhet omfattet av Offentlighetsloven, kunne hvem som helst krevd å få se hvor mye det kostet, og hvem som betalte.

Men en slik åpenhet, som er vedtatt av Stortinget, har fem av partiene skånet seg selv for.

Statsministerens kontor opplyser at dette ikke var deres arrangement, og henviser til Høyres stortingsgruppe.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Fem av ni partier nekter å gi innsyn i detaljerte oversikten som viser hvordan pengene er brukt. MDG, SV, Rødt og KrF har valgt å gi innsyn. Partiene velger derfor å utvise mindre åpenhet enn kravene Stortinget stiller til offentlig sektor om innsyn i offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgenede regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte.

Men hverken Høyre, Frp eller Venstre ønsker å svare på om det var skattebetalernes penger som finansierte politikernes fest denne sommerkvelden. De vil heller ikke fortelle hva den kostet.

Det vil heller ikke Per-Willy Amundsen (Frp), som er en av dem som er avbildet.

«Så bruker dere et privat bilde av meg? Classy. «Samfunnsoppdraget»?», skriver han i en SMS.

Aftenpostens oppfølgingsspørsmål om hvem som betalte for alkohol og mat, er ikke blitt besvart.

Så bruker dere et privat bilde av meg? Classy. «Samfunnsoppdraget»? - Per Willy Amundsen

Foto fra Facebook-siden til stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).

Frp brukte totalt 1,4 millioner på fest og moro i fjor

Som Aftenposten fortalte torsdag, bruker de fleste stortingspartiene betraktelig mye mer offentlige penger på fest, moro og sosiale aktiviteter enn Regjeringen gir statlig ansatte lov til.

Regjeringspartiene Frp og Høyre lå i fjor øverst, med henholdsvis 57 og 27 ganger høyere utgifter enn det statlig ansatte har lov å bruke i året.

– Vi har forståelse for at pengebruken vekker reaksjoner, skrev Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak i en e-post.

– Etter valget i 2017 tok jeg tak i dette sammen med gruppeledelsen, og nivået på stortingsgruppens velferdsutgifter i 2018 vil være på godt under halvparten, skriver han.

Et nivå «godt under halvparten» vil fremdeles være 20–25 ganger mer enn det statlig ansatte har rom for å bruke til samme formål. Aftenposten har oversendt et oppfølgingsspørsmål om hvorfor partigruppen mener dette er et hensiktsmessig nivå, men dette er ikke blitt besvart.

Foto fra Facebook-siden til Trond Helleland

Mange offentlig ansatte må betale jobbfester selv

Fra 2013 til 2017 brukte stortingsgruppene 9,6 millioner kroner på fester og sosiale arrangementer, viser årsregnskapene. Dette er blant utgiftene Aftenposten har bedt om å få innsyn i, men hverken Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre eller Sp vil vise hva de bruker fellesskapets penger på. KrF, SV, Rødt og MDG har gitt innsyn.

Samtidig har mange offentlig ansatte, blant annet sykepleiere, fortalt hvordan kutt og dårlig økonomi i offentlige organisasjoner fører til at de selv må betale for alle sosiale arrangementer i jobbsammenheng.

– Vi får knapt kaffe på møter vi er på i jobbsammenheng. Det er urettferdig at innsatsen til ansatte som finansieres av offentlige midler, verdsettes så ulikt. Stortingspolitikere gjør en viktig samfunnsinnsats, men det gjør også sykepleiere, uttalte Linda Lavik, som er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Buskerud til Aftenposten torsdag.

Foto fra Facebook-siden til Himanshu Gulati

Leiepris: 40.000 kroner

Daglig leder for Taket ønsker ikke å kommentere noe som helst rundt arrangementet og viser til at de har taushetsavtale med arrangørene. Han bekrefter at lokalet leies ut til lukkede selskaper.

På nettsidene opplyser Taket å operere med en leiepris på 40.000 kroner for lokalet, men daglig leder understreker at dette er «en veldig veiledende pris», og at det skreddersys en totalpakke for hvert enkelt arrangement.

Brøndbo bekrefter overfor Aftenposten at han hadde et underholdningsoppdrag for regjeringspartiene, men ønsker ikke å gi noen kommentar vedrørende honorar.