Sp håper å velte regionreformen med hjelp fra Frp

Da regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre sammen med KrF presenterte avtalen om oppgaveoverføring til fylkene, slo Frps Kari Kjønaas Kjos fast at partiet fortsatt vil arbeide for å fjerne hele fylkesnivået.

– Frps primærstandpunkt om å fjerne fylkeskommunen står fast. At vi nå går fra 19 til 11 regioner er et steg i riktig retning. Hensikten er å flytte makt nærmere der folk bor, sa hun. Frp ønsker kun to styringsnivået; staten og kommunene.

Kjos sa at det viktigste med regionreformen er å «sørge for gevinster i form av effektivisering og avbyråkratisering».

Sp håper Frp-ere snur

Sps Sigbjørn Gjelsvik tar Kjos’ på ordet og sier partiet vil jobbe for å få flere av Frps stortingsrepresentanter til å stemme imot avtalen som ble lagt frem mandag. Stortinget skal votere over oppgaveoverføringen senere.

– I både KrF og Frp er det kraftig motstand mot Viken-konstruksjonen. En av dem som bidro til å sette fyr på debatten om Viken i høst har vært nettopp Frps gruppeleder i Akershus, sier Gjelsvik.

– Så dere tror dere kan få noen i Frp til å stemme imot denne avtalen?

– Ja, det er ikke umulig. Vi mener vi ikke kan overse en folkeavstemning i Finnmark og at det er flertall i alle fylkestingene i Viken-fylkene imot en sammenslåing. Dette vil vi ha en åpen debatt om i Stortinget og så får vi se om alle Frps representanter vil ha dette.

– Det er en enorm arroganse som KrF og regjeringspartiene nå viser mot folkeviljen, sier han.

Venstres André Skjelstad beskriver regionreformen som en demokratireform.

– Vi har kommet til enighet om å overføre oppgaver og nye arbeidsplasser til de nye regionene. Dette er den største utvidelsen av fylkeskommunenes ansvar siden fylkene ble opprettet, sa han.

MDG: Overkjører lokaldemokratiet

– Jeg konstaterer at Regjeringen nok en gang planlegger å overkjøre lokaldemokratiet og står fast på at det skal etableres gigantregioner, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm

– At KrF er med på å forhandle frem dette på bakrommet før Stortinget er åpnet, sier mye om hvor de lener seg for tiden.

SVs Karin Andersen sier «fraværet av demokrati skriker mot oss».

– Nå har igjen det lille flertall som sto bak tvangssammenslåingene vedtatt oppgavefordeling uten at hele Stortinget får delta i den prosessen, sier Andersen som som leder kommunalkomiteen på Stortinget.