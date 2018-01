Venstre-leder Trine Skei Grande har flere ganger kunngjort at hun drømmer om å bli Norges nye kunnskapsminister.

Det bør hun ikke få lov til, mener Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot.

– Det er Erna Solberg som bestemmer, men Unge Høyres medlemmer føler ikke at vi har banket på tusenvis av dører og stått på som vi gjorde for å gi fra oss kunnskapsministeren, sier Bruflot til Aftenposten.

Hun mener Høyre må strekke seg veldig langt for å få Venstre inn i regjering, men at akkurat denne statsrådsposten er for viktig til å røre.

Terje Pedersen/ NTB scanpix

– Høyre er kunnskapspartiet

– Vi fremstiller oss selv som kunnskapspartiet Høyre. Ifølge velgerundersøkelser er dette den saken som er viktigste for Høyres velgere og også saken hvor vi har høyest tillit, argumenterer Bruflot.

Hun minner om at Ap i periodene 2005–2009 og 2009–2013 ga bort kunnskapsministeren til samarbeidspartiet SV.

– Det er å sende et signal om at kunnskap ikke har øverste prioritet for Arbeiderpartiet. Den fellen bør ikke Høyre gå i, mener nestlederen.

– To gode kandidater

– Grande har flere ganger sagt at hun drømmer om å bli kunnskapsminister. Er det ikke uklokt å stenge døren bastant for dette under forhandlinger?

– Jeg skjønner godt at Grande og Venstre vil ha kunnskapsministeren. Men jeg mener vi har veldig gode kandidater i Høyre. Både Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Asheim – to tidligere Unge Høyre-ledere – er svært dyktige. Venstre kan få mye annet, men ikke akkurat denne posten.

Tre til fire Venstre-statsråder

Høyre, Venstre og Frp sitter akkurat nå i regjeringsforhandlinger på Jeløya utenfor Moss.

Om Venstre går inn i regjering, er det ventet at partiet skal ha tre-fire statsråder. Da må Høyre og Frp gi fra seg noen av politikkområdene de har ansvar for i dag.

Solberg har også åpnet for å opprette nye statsrådsstillinger dersom Venstre går inn i regjering.

