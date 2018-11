Fredag kveld avgjør KrFs landsmøte om partiet skal felle Solberg-regjeringen og søke regjeringsmakt med Ap og Sp – eller om partiet skal gå inn i Erna Solbergs regjering.

Kvelden før kvelden møttes Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg til duell i Debatten i NRK1.

– Frp er den rake motsetning til KrF. Frp vil ikke ha statlig bistand, partiet er for aktiv dødshjelp, en liberal ruspolitikk og store skattekutt. Og de fører en samtale i Norge som jeg ikke liker, sa Støre.

Han trakk frem at tidligere Frp-statsråd Per Sandberg nylig sa at Støre hadde «politisk blod på hendene».

– Og Frp snakker om innvandrere som om de er annenrangsborgere. Det bør ikke KrF gå inn for, sa Støre.

Erna Solberg har tidligere gått ut og sagt at hun er åpen for å forhandle med KrF om å gjøre endringer i abortloven. Solbergs utspill har vært brukt som et argument for mange på høyresiden i KrF for å gå imot Knut Arild Hareides råd om å sondere med venstresiden.

Støre og Ap har vært mer tilbakeholden med å blande seg inn i debatten i KrF om veivalg.

Solberg: Endring av abortloven vil ikke få praktisk betydning

I Debatten på NRK1 sa Solberg at det var mest snakk om «en symbolsk» endring som i praksis ikke vil endre på kvinners rett til abort.

– Vi skal få ned antall aborter med andre virkemidler enn abortloven. Men det er lite sannsynlig at det vil være stor forskjell på disse tingene, sa Solberg.

Støre sa at det ikke er aktuelt å forhandle med KrF om abortloven ved et eventuelt regjeringsskifte.

– Ap vil ikke utvide retten til abort. Og vi skal innskrenke retten til abort, sa han.

Han sa at han synes abortloven har vært vellykket, og påpeker at aborttallene går ned.

– I en eventuell ny regjering ønsker jeg å ha en plan for å få aborttallene ned, men det er gjennom andre tiltak enn å endre abortloven, sa Støre.

Blir det rødt flertall på KrF-landsmøtet fredag kan veien ligge åpen for Støre som statsminister.

Blir det blått flertall fredag skal KrF forhandle med Høyre, Frp og Venstre om å gå inn i Solbergs regjering.

– Er Jesus Gus enbårne sønn?

Programleder Fredrik Solvang spurte begge to om de tror at Jesus er Guds enbårne sønn og veien til frelse?

Slik svarte de:

Støre: – Jeg har en kristen tro. Detaljeringen skal jeg holde for meg selv. Men jeg tror på en makt utenfor oss selv og den gir meg trygghet i livet og i politikken.

Solberg: – Jeg er gammel KFUK-speiderleder og jeg har til og med holdt andakter. Jeg er ofte i tvil for å si det sånn. Jeg tror på noe som er større enn oss. Men om Jesus er Guds enbårne sønn er jeg ikke helt overbevist om hver dag. Jeg tror alle har et behov og en lengsel etter noe mer og også at det finnes noen større regler og et liv etterpå. Det er vel i vår natur å ønske oss det.

Solberg: Regjeringen går av ved et nytt flertall

Erna Solberg sier at Regjeringen vil gå av dersom det blir et annet flertall på Stortinget enn det som hennes regjering nå er basert på.

– En regjering som får et flertall mot seg må selvsagt gå av. Men det må være en regjering som står klar til å overta. Da er vi beredt til å gå av. Det vil kle Norge best. Norge skal være forutsigbart også med regjeringsskifter, sa hun.

– Men jeg håper selvsagt på et annet utfall. Hvis KrF velger vår side vil det bli snakk om en flertallsregjering. En regjering med KrF, Sp og Sp vil være en mindretallsregjering.