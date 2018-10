Politiet skal gå gjennom Keshvaris reiseregninger

Onsdag avslørte Aftenposten at Mazyar Keshvari har fått utbetalt penger for reiser han ikke har vært på.

Politiet avgjør fredag eller senest mandag om de skal starte etterforskning av Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari.

Han har erkjent å ha levert inn falske reiseregninger. Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

– Vi er nå i samarbeid og dialog med Stortingets administrasjon. De skal ta ut alt grunnlagsmaterialet og så skal vi gå gjennom det og vurdere om det er grunnlag for å innlede etterforskning. Det vil skje i løpet av en dag eller to, sier Skjold.

- Vil gjennomgå alle reiseregningene

– Vet dere ikke nok til å starte etterforskning?

– Vi er kjent med det som har kommet frem i media. Vi ønsker å ha hele grunnlagsmaterialet før vi eventuelt starter etterforskning.

– Hva slags straffbare forhold kan det være snakk om?

– Det kan være snakk om bedrageri, sier han.

Vanlig bedrageri har en strafferamme inntil to år, mens grovt bedrageri har en strafferamme inntil seks år.

Stortinget skal diskutere reiseregningene idag

Kilder i Stortingets presidentskap opplyser til Aftenposten at Keshvaris reiseregninger skal opp på et møte i Stortingets presidentskap torsdag kl. 16.

Møtet er planlagt i lang tid og skal foregå i stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens hjemkommune Eidsvoll.

Onsdag sendte Keshvari, via sin advokat Arve Lønnum, et brev til Stortingets direktør, der han ber om et møte.

– Vi ønsker å få dette unnagjort, sier Lønnum til Aftenposten.

Bløffen avslørt av videokamera

Ett eksempel på Keshvaris fiktive reiseregninger stammer fra fredag 8. desember 2017. Etter flere uker med strid avgjorde Stortinget om Carl I. Hagen skulle få plass i Nobelkomiteen.

Mazyar Keshvari skal ifølge en reiseregning ha forlatt hovedstaden i bil og vært allerede halvveis til Sørlandet. Målet var Vanse i Farsund, og hensikten med turen var «kurs om innvandringspolitikk og veien mot 2019 valget».

Men Stortingets videokameraer og avstemningsteknologi avslører reiseregningsbløffen:

Mens stortingssalen fyltes opp til den avgjørende voteringen, satt Keshvari på Oslo-benken og fiklet med mobilen. Klokken 11.19 reiste han seg for å støtte Carl I. Hagens Nobel-drøm. Tre minutter senere ruslet han ned til urnen med stemmeseddelen og avleverte skriftlig stemme.

For den angivelige sørlandsturen fikk Keshvari utbetalt 5527 kroner og 85 øre for å dekke kost, losji og kjøregodtgjørelse.

Dette er en av flere eksempler på at den profilerte Frp-politikeren har fått refundert tusenvis av kroner etter at han har oppgitt å ha vært på ulike reiser i Norge selv om det finnes dokumentasjon på at han har vært i hjemfylket Oslo.

Finnes ikke dokumentasjon for reiseregninger på 290.000 kroner.

Aftenpostens gjennomgang av Keshvaris reiseregninger for perioden fra november 2016 til august 2018 viser at han har levert reiseregninger til Stortinget for over en halv million kroner.

Gjennomgangen viser at han i perioden oppgir å ha tilbakelagt over 38.000 kilometer på norske veier, tilsvarende 80 bilturer mellom Oslo og Bergen.

Han har levert udokumenterte krav på totalt 36.000 kroner for reiser der Aftenposten i samme tidsperiode har funnet dokumentasjon på at han har vært i hjembyen Oslo.

I tillegg til dette har han levert krav på tilsammen 116.000 kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder bestrider at han har vært på besøk.

Totalt er det levert reiseregninger for 290.000 kroner der det ikke er levert dokumentasjon på at reisene faktisk har funnet sted. Aftenposten kan imidlertid ikke på nåværende tidspunkt dokumentere at hele denne summen gjelder fiktive reiser.