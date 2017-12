Partitopper i Oslo Ap med opprop mot «giftig partikultur»

– Jeg mener det er behov for å fjerne all tvil: Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap. Nå er det en tvil som ligger der. Det er noe som hefter ved Ap. Hvis jeg kan gi et lite bidrag til å endre på det, så gjør jeg gjerne det, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap til VG.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at det er skapt inntrykk av at de som sier ifra kan mistenkeliggjøres. Slik kan vi ikke ha det, sier kultur- og idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen.

Oppropet er underskrevet Jacobsen, Hansen, samt Khamshajiny Gunaratnam, nestleder i Oslo Ap og varaordfører i Oslo, Torunn Kanutte Husvik, leder for kvinnenettverket i Oslo Ap, Tone Tellevik Dahl, eldrebyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen, nestleder i Aps bystyregruppe og Agnes Viljugrein, leder i AUF i Oslo.

STØRE I MØTE MED GISKE etter varsler fra kvinnelige partifeller. Jonas Gahr Støre har ifølge DN kalt Trond Giske inn på teppet etter nye varsler.

Støre: Sånn skal vi ikke ha det

De syv viser til at partileder Jonas Gahr Støre har oppfordret alle som har opplevd trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i partiet til å si fra.

Heiko Junge, NTB scanpix

«Sånt skal vi ikke ha i vårt parti. Ingen skal måtte bære på opplevelser av krenkelser eller tillitsbrudd,» har Støre uttalt.

– Når vi likevel føler uro er det knyttet til at det til tross for partilederens oppfordring og uttalelser er gitt et inntrykk av at jenter som vil varsle om forhold i partiet må tenke seg om, og hele tiden vurdere om dette kan være knyttet til og brukes i en mulig maktkamp, lyder det i oppropet fra de syv.

Det heter også:

«Det vi går ut med blir sikkert av mange plassert i en kontekst knyttet til en eventuell pågående eller kommende maktkamp i Arbeiderpartiet. Sånn er det ikke ment, men vi kan leve med eventuelle beskyldninger om det motsatte. Det vi ikke lever godt med er at likestillingspartiet Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om håndteringen av saker knyttet til seksuell trakassering og vi har et sterkt ønske om å bidra til å rette opp inntrykket.»