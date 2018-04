– Vi klarte det. Vi gjorde det umulig mulig. Vi gjorde spådommene til skamme. Frp satt fire år i regjering, og vi ble gjenvalgt, åpnet Siv Jensen.

Hun gikk hardt til angrep mot Ap og partileder Jonas Gahr Støre som «ikke lenger er i stand til å styre dette landet».

– I valget sa velgerne klart fra hva de mente. Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv, sa hun, og karakteriserte Ap som «feige i innvandringspolitikken».

Støre sier at «dette var en klassisk Frp tale, der Siv Jensen skryter av seg selv og rakker ned på andre.»

– Samtidig vet vi resultatene av politikken regjeringen fører: Større forskjeller, svakere rettigheter for arbeidstagere, privatisering av velferden, sier han i en uttalelse.

– At det kommer sterke karakteristikker av meg og Ap er ikke veldig overraskende fra den kanten. Men jeg merker meg at finansministeren også kritiserer LO, en organisasjon som er opptatt av interessene til 900. 000 helt vanlige mennesker, sier Støre.

Takket «vaffelstekerne»

Jensen takket partifellene og «vaffelstekerne» for innsatsen i valgkampen.

- Dere er helt rå, sa hun om ferden fra «Saga kino til Sundvolden. Fra valgkampen til Jeløya».

– Jeg er så stolt over dette laget. Når vi tør der andre tier, kan vi få til fantastiske ting sammen, fortsatte hun.

Limi: Selvtillit og stolthet

Det er et landsmøte som ifølge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi preges av «selvtillitillit og stolthet» over måten partiet har klart overgangen til et ansvarlig regjeringsparti, og for resultatene de har oppnådd.

Utenfor landsmøtehotellet serverte landbruksminister Jon Georg Dale og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi pølser og epler til delegater og observatører.

Solvik-Olsen varsler mulig comeback

Sprekingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen syklet som vanlig og poserte i treningsdrakt. Han varslet for øvrig i Stavanger Aftenblad at han vurderer comeback som stortingsrepresentant, og utelukker ikke at han også er lederkandidat den dagen Siv Jensen trer tilbake.

– Vi lar oss ikke kneble. Innvandringspolitikken er alt for viktig til å bli en debatt om ord, sa hun og nekter å la seg kneble med påstander om at Frp fører «hatprat».

– Vi har en svak leder for det største opposisjonspartiet, sa hun om Støre. Partifelle Sylvi Listhaug ble derimot skamrost.

– Sylvi gjorde en strålende jobb i regjering, sa Siv.

– De er ikke norske i hjertet

De første 20 minuttene dreide seg mest om innvandring og integrering.

Hun sa at innvandrere som etter 5 år ikke har lært seg norsk, enten skal få kuttet støtten eller pålegges aktivitetsplikt.

– Integreringen er ikke bare en solskinnshistorie. Det finnes dem som er her i flere generasjoner og som insisterer på at deres verdier ligger i deres hjemland, som fnyser av likestillingen. Det er foreldre som sender sine barn på koranskole i utlandet fordi de er for norske og mener at Koranen står foran norsk lov. De er ikke norske i hjertet, sa hun.

– Har ikke forstått noen verdens ting

– Vi har alle lest om innvandrerjenter som blir beskyld for å ødelegge familiens ære om de kysser en gutt fra feil familie eller feil opprinnelse. Eller oppfører seg for vestlig. Slike foreldre har ikke forstått noen verdens ting, sa Jensen.

Hun sa at det er «uakseptabelt» når innvandrerfamilier forsøker å kontrollere hvem jentene er sammen med.

At Siv Jensen snakket mye om sosial kontroll i en del innvandringsmiljøet, mener Støre det er grunn til å ta på alvor.

- Problemet er at Frp ikke gjør noe med det. Ap har lyttet de kvinner og menn som opplever dette, vi har fremmet forslag i Stortinget, men Frp stemmer i mot, sier Støre.

Ellers sto skolepolitikk, et rettferdig arbeidsliv, fjerning av eiendomsskatten og eldrepolitikk i fokus.

Forbud mot bønnerop

Landsmøtet blir i stor grad en diskusjonsarena uten forpliktende vedtak. Årsaken er at partiprogrammet ikke endres i mellomvalgår.

I stedet diskuterer landsmøtet en rekke resolusjoner om alt fra forbud mot bønnerop fra moskeer til innvandring, skole, helse og eldreomsorg.

Jensen avsluttet med å takke «mamma» og alle andre foreldre og besteforeldre,og lovet bygging av 700 nye sykehjemsplasser.

– Det er å bli gammel skal være noe man gleder seg til, sa Jensen.

Hun varslet et nytt tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem, og midler til å ansette kokker.

– Fremskrittspartiet vil sikre at eldre både får oppleve, lukte og smake hjemmelaget mat, sa Frp-lederen.

