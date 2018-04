– Vi klarte det. Vi gjorde det umulig mulig. Vi gjorde spådommene til skamme. Frp satt fire år i regjering, og vi ble gjenvalgt, åpnet Siv Jensen.

Hun fortsatte med at «skattene skal ned og innvandringspolitikken ikke slapp og naiv».

- Dere er helt rå, sa hun om ferden fra «Saga kino til Sundvolden. Fra valgkampen til Jeølya».

– Jeg er så stolt over dette laget. Når vi tør der andre tier, kan vi få til fantastiske ting sammen, fortsatte hun.

Det er et landsmøte som ifølge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi preges av «selvtillitillit og stolthet» over måten partiet har klart overgangen til et ansvarlig regjeringsparti, og for resultatene de har oppnådd.

Jensen fortsatte med at skattene er gått ned, bil er blitt billigere, og det satses mer på veier enn bilistene betaler inn i avgifter og bompenger.

Utenfor landsmøtehotellet serverte landbruksminister Jon Georg Dale og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi pølser og epler til delegater og obervatører.

Sprekingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen syklet som vanlig og poserte i treningsdrakt. Han varslet for øvrig i Stavanger Aftenblad at han vurderer comeback som stortingsrepresentant, og utelukker ikke at han også er lederkandidat den dagen Siv Jensen trer tilbake.

– Jeg kunne nevnt mye mer. Alt vi gjør betyr noe i hverdagen. Vi skal gjøre hverdagen enklere og tryggere, sa Jensen.

Hun gikk hardt til angrep mot Ap og partileder Jonas Gahr Støre som «feige i innvandringspolitikken».

– Vi lar oss ikke kneble. Innvandringspolitikken er alt for viktig til å bli en debatt om ord, sa hun og nektet å la seg kneble med påstander om at Frp fører «hatprat».

– Vi har en svak leder for det største opposisjonspartiet, sa hun om Støre. Partifelle Sylvi Listhaug ble derimot skamrost.

– Sylvi gjorde en strålende jobb i regjering, sa Siv.

De første 20 minuttene dreide seg mest om innvandring og integrering, og dreide seg stikkordmessig om behovet for å lære norsk, skaffe seg jobb, avvise at Koranen står over norsk og forsøk på å legge bånd på muslimske jenter sosiale liv.

Konkret vil hun blant annet at innvandrere som etter 5 år ikke har lært seg norsk, enten skal få kuttet støtten eller pålegges aktivitetsplikt.

Landsmøtet blir i stor grad en debatt- og diskusjonsarena uten forpliktende vedtak. Årsaken er at partiprogrammet ikke endres i mellomvalgår.

I stedet diskuterer landsmøtet en rekke resolusjoner om alt fra forbud mot bønnerop fra moskeer til innvandring, skole, helse og eldreomsorg.