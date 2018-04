Dermed ser det ut til at partiet kan komme til å gå lenger enn Høyre, som på sitt landsmøte sist helg unnlot å klargjøre om enslige skal kunne få donert både egg og sæd.

Venstre vedtok på landsmøtet i fjor å si ja til både eggdonasjon og til at single kan få assistert befruktning.

Summen av disse vedtakene kan tolkes ulikt, og det er denne uklarheten redaksjonskomiteen på Venstres landsmøte i år har foreslått å rydde av veien.

Behandles i to runder

Saken behandles i to runder på årets landsmøte. Første votering i en gruppebehandling på landsmøtet lørdag, endte med flertall for at enslige skal kunne få slik dobbeltdonasjon, altså både sæd og egg. Denne kombinasjonen er allerede tillatt i Danmark.

En ny avstemning i plenum søndag vil avgjøre saken endelig.

«Surrogaten» blir mor

Redaksjonskomiteen, med Sveinung Rotevatn i spissen, går inn for det kontroversielle forslaget. Det samme gjør partiets helsepolitiske talsmann.

– Vi har allerede gått inn for å tillate altruistisk surrogati, så forskjellen her blir at surrogaten føder og blir forelder for barnet, sier Carl-Erik Grimstad.

Sentralstyremedlem Inger Noer har tatt dissens og vil stryke forslaget.

– Med dette får vi barn som genetisk sett ikke har noe med forelderen å gjøre. Jeg synes vi bør stoppe opp og reflektere litt over det. På disse spørsmålene har vi strekk i laget, og mange mener vi har gått langt nok i programmet allerede. Jeg synes ikke vi trenger å løpe så innmari fort, sier hun.

Elvestuen motstander

Også nestleder Ola Elvestuen mener det er galt å åpne for eggdonasjon for enslige.

– Selv om vi er et liberalt parti, trenger vi ikke alltid ligge foran. Det handler om å ligge riktig, sier han.

Høyre sa ja til eggdonasjon i Norge på sitt landsmøte forrige helg, men utsatte å ta stilling til en rekke spørsmål: aldersgrenser for kvinner som skal gi og motta egg, kombinasjon av egg- og sæddonasjon og økonomiske spørsmål.

Dermed er det uklart om Høyre har gitt klarsignal til at enslige skal kunne få donert egg og sæd.