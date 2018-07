– Dersom vi ikke lykkes med integreringen av innvandrere, er det arbeidsfolk det vil gå utover, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani.

Hans analyse er slik: Uten integrering av flyktningene, vil det undergrave den norske modellen med et kontrollert arbeidsliv. Det vil føre til et svart arbeidsmarked med press på lønningene og på sikt undergrave velferdsstaten.

Ap-politikeren som leder partiets integreringsutvalg, har i måneder skapt debatt, ikke minst i egne rekker.

I en kronikk i Dagbladet i vår skrev Gharahkhani blant annet at en rettferdig og human innvandringspolitikk handler om raus hjelp i nærområdene og et visst inntak av kvoteflyktninger, på bekostning av asylinnvandringen. Han vil stramme inn på familiegjenforening.

Stjeler Frps klær?

Rolf Øhman

– Hvorfor er det slik at de nye tankene som tenkes i Ap høres ut som noe Frp har tenkt før?

– Det er jeg uenig i, fordi Frp i utgangspunktet mener at asylinstituttet ikke er viktig. Vi mener det er viktig og at folk på flukt skal kunne søke og få hjelp. Frp sier de vil hjelpe folk i nærområdene, men kutter i bistanden. Vi sier at vi må ha kontroll med grensene og flyktningstrømmen, men vi mener at Norge skal stå ved våre internasjonale forpliktelser. Frp vil si nei til flyktninger, forklarer Gharahkhani.

Vi møtes på Bragernes torg i hjertet av Drammen, der Gharahkhani to ganger forsøkte å bli ordfører. I likhet med grunnleggeren av Aass bryggeri, trådte han barneskoene i Skotselv i Øvre Eiker, dit han kom fem år gammel sammen med familien som flyktning fra Iran. Nå skal han snekre sammen en ny flyktning- og integreringspolitikk for Ap. Innstillingen kommer til høsten og skal behandles på landsmøtet til våren.

Snakker folk i Drammen slik?

Den 35 år gamle Ap-politikeren har fått kritikk for stilen. Partileder Jonas Gahr Støre har forsvart han med «at det er slik folk snakker i Drammen.»

– Jeg er den jeg alltid har vært, en ærlig og direkte person og har ikke tenkt å begynne å pakke inn budskapet. Stilen min preges av oppveksten på bygda og fra det politiske liv i Drammen, sier han.

– Men har det vært viktig å provosere?

– Det har vært viktig å være ærlig om utfordringene, men som sosialdemokrat er jeg løsningsorientert, forklarer han og understreker at det å integrere flyktninger handler ikke bare om at disse skal få en jobb og forsørge seg og sine.

– Det handler også om at de skal bidra til velferdsstaten. Bor du i Norge må du bli en del av Norge. Derfor er kontantstøtten håpløs. Innvandrerkvinner får betalt med skattepenger for ikke å komme seg ut i arbeidslivet og bli integrert. Det er dårlig for dem, og det undergraver velferdsstaten, sukker han oppgitt.

Masud er imot barnehijab og viser til at Ap ville gå lenger enn regjeringspartiene og forby burka og nikab ikke bare på lesesalen, men på hele universitetsområdet.

Rolf Øhman

Søskenbarn og ekteskap

Masud er gift med Sally som han traff da han besøkte besteforeldrene i Iran. De har sønnen Sam på fem. Da de søkte familiegjenforening gikk ryktene – velvillig spredt av politiske motstandere – om at Masud og Sallys ekteskap var arrangert og hun var hans kusine. Ingenting var sant. Ett av de første utspillene Aps innvandringspolitiske talsperson kom med var nettopp nei til at fetter og kusine får gifte seg.

Ut denne stortingsperioden skal han fronte Ap på det mest opphetede politiske saksfeltet.

– Er det verdt det å ta en slik uriaspost?

– Kona mi har spurt meg om det noen ganger når det koker. Er det virkelig verdt det? Ja, fordi jeg er oppriktig glad i Norge og i sosialdemokratiet. Men det er på tide at vi ser igjennom hele innvandrings- og integreringspolitikken. Bærebjelken skal fortsatt være de sosialdemokratiske dydene; gjør din plikt og krev din rett. Dette er det området i politikken som diskuteres heftigst i sosiale medier og hvor frontene er steile, sier han.

Høyrepopulistene

Masud vil ikke si noe om hvor Aps integreringsutvalg lander, bortsett fra at det blir en innstilling med mange konkrete forslag. Han er opptatt av at Ap skal stå opp for de norske verdiene – frihet, demokrati og likestilling.

– Er det for å demme opp for høyrepopulistenes inntak blant arbeiderklassevelgerne at disse spørsmålene nå er så viktige for Ap?

– For oss handler ikke om å demme opp for høyrepopulismen. Debatten må tas, fordi det er riktig og viktig.

– Hva sier du til kritikere som hevder at du som selv kom til Norge som flyktning, nå trekker stigen opp etter deg?

– Da må de høre på det jeg sier. I 2015 hadde vi en flyktningkrise, og Europa mistet kontrollen med grensene. Det 23,5 millioner flyktninger i verden som lever under tøffe forhold uten muligheter for jobb, utdanning eller helsetilbud. Vi må tenke nytt for å kunne stille opp og gi disse menneskene varig beskyttelse og muligheter. Vi vet at det kommer nye flyktningkriser. For å møte disse trengs det nye løsninger, sier han.