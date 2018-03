Det foreslår det hurtigarbeidende Syse-utvalget som Høyre nedsatte 19. januar, ledet av Henrik Syse.

Utvalget fikk i oppdrag å se på hvordan partiet har håndtert varsler om seksuell trakassering.

Utvalget foreslår også at Høyre oppretter en uavhengig og ekstern varslingstjeneste, eksempelvis hos et advokatkontor.

Utvalget ble nedsatt etter at Aftenposten avslørte at flere hadde varslet om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises oppførsel.

Blant oppdragene utvalget fikk, var også å foreslå endringer i etisk regelverk og rutiner.

«Anonyme varsler vil ofte være vanskelige å følge opp videre, men på grunn av de formelle og uformelle maktstrukturer som eksisterer i et partisystem, kan dette være nødvendig for å sikre at kritikkverdige forhold overhodet blir tatt opp.»

Handler ikke om dårlige retningslinjer

«Denne skal riktignok bare være mottakskanal. Behandlingen skal fortsatt skje gjennom Høyres egne kanaler. Dette kan likevel ha en viktig funksjon og vil i praksis medføre at det åpnes for anonym varsling i Høyre», heter det i rapporten.

– Denne rapporten prøver vi å være både ærlige og konstruktive. De overtrampene som har skjedd, handler ikke om for dårlige retningslinjer. Dette handler aller mest om holdninger og kultur, og det handler om bevissthet om hvor viktig det er å si ifra, og at det skal være lett og trygt å si ifra, sier leder for utvalget Henrik Syse.

Utvalget vil at det skal bli bedre kjent hvordan man varsler om uønsket opptreden, og at det skal bli mulig å varsle gjennom flere kanaler, om nødvendig anonymt. Samtidig foreslår utvalget å styrke retten til kontradiksjon. Utvalget oppfordrer også til økt bevissthet rundt bruken av alkohol, med klare regler for lederes opptreden.

– Vi oppfordrer til en tydeliggjøring av de forskjellige sanksjonsmulighetene som finnes når noen bryter reglene, og til et tettere, konstruktivt samarbeid mellom organisasjonsleddene i slike saker, fortsetter Syse.

Høyre bør behandle varsler i UH

Her er andre forslag i Syse-rapporten:

Unge Høyre bør overlate behandlingen av varsler til moderpartiet Høyre, fordi mange varslingssaker er vanskelig å håndtere og krever en kompetanse som Unge Høyre ikke har.

Retten til kontradiksjon for den det er varslet om, må styrkes i rutinene.

I saker om straffbare forhold som vurderes meldt til politiet bør kontradiksjon avventes av hensyn til faren for bevisforspillelse.

Ledere skal enten helt avstå fra å drikke alkohol eller kun nyte alkohol i svært begrenset omfang på partiarrangmenter-.

Styrken på partiets reaksjon bør ikke styres av hvorvidt en sak er kjent i media.

Utover løfter om fortrolighet bør ikke Høyre begrense sin egen mulighet til å følge opp varslingsinformasjon som mottas i partiet.

– Ikke moralisme

– Det vi skriver om og anbefaler i rapporten, er overhodet ikke lettvint eller overbærende moralisme, som noen sikkert kan være redd for. Det handler om sunn fornuft, om respekt for hverandre og om å bygge en kultur der vi vil hverandre vel, sier Syse.

Sentralstyret er innkalt til møte tirsdag 20. mars for å behandle Syse-utvalgets rapport og diskutere hvordan partiet skal følge opp konklusjonene.

Må vurdere om flere saker skal meldes sentralt

Syse-utvalget ber også Høyre og Unge Høyre diskutere hvorvidt flere saker skal opp på et sentralt nivå.

Et av argumentene er at det synes å være stor variasjon blat de regionale og lokale organisasjonsledd om hvor «listen bør ligge» for når en sak eller bekymring bør varsles oppover.