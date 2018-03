Det foreslår det hurtigarbeidende Syse-utvalget som Høyre nedsatte 19. januar, ledet av Henrik Syse.

Aftenposten avslørte i januar at flere i organisasjonen allerede i 2013 hadde varslet om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises oppførsel. Syse fikk oppdraget 11 dager etter at Riise trakk seg og fikk blant annet i oppdrag å se på hvordan partiet har håndtert varsler om seksuell trakassering.

Et absolutt krav fra utvalget, er at minst én leder alltid skal være helt edru og fungere som «edru-vakt» på alle partiarrangementer.

Også problemstillingen rundt det å varsle om venner, blir diskutert. Hovedkonklusjonen i rapporten er en mulig løsning på dette, å opprette en uavhengig og ekstern varslingstjeneste, eksempelvis hos et advokatkontor.

«Anonyme varsler vil ofte være vanskelige å følge opp videre, men på grunn av de formelle og uformelle maktstrukturer som eksisterer i et partisystem, kan dette være nødvendig for å sikre at kritikkverdige forhold overhodet blir tatt opp.»

Handler ikke om dårlige retningslinjer

«Denne skal riktignok bare være mottakskanal. Behandlingen skal fortsatt skje gjennom Høyres egne kanaler. Dette kan likevel ha en viktig funksjon og vil i praksis medføre at det åpnes for anonym varsling i Høyre», heter det i rapporten.

– I denne rapporten prøver vi å være både ærlige og konstruktive. De overtrampene som har skjedd, handler ikke om for dårlige retningslinjer. Dette handler aller mest om holdninger og kultur, og det handler om bevissthet om hvor viktig det er å si ifra, og at det skal være lett og trygt å si ifra, sier leder for utvalget Henrik Syse.

Når man skal si fra om venner til venner

Derfor diskuterer rapporten også at det for noen har vært vanskelig å si fra om negativ adferd hos ledere man jobber tett sammen med og kanskje regner som en venn. Samtidig diskuteres frykten for å vidreformidle historier man ikke kjenner sannhetsgehalten i, ut fra et ønske om ikke å spre rykter.

« Det må finnes en kultur der det er lav terskel for å snakke om det som er vanskelig, og der det er enkelt og trygt å si ifra dersom man opplever at noe er galt.», skriver utvalget.

Som en mulig løsning, vil utvalget at det skal bli bedre kjent hvordan man varsler om uønsket opptreden, og at det skal bli mulig å varsle gjennom flere kanaler, om nødvendig anonymt.

– Vi oppfordrer til en tydeliggjøring av de forskjellige sanksjonsmulighetene som finnes når noen bryter reglene, og til et tettere, konstruktivt samarbeid mellom organisasjonsleddene i slike saker, sier Syse.

Må vurdere om flere saker skal meldes sentralt

Syse-utvalget ber også Høyre og Unge Høyre diskutere hvorvidt flere saker skal opp på et sentralt nivå.

Et av argumentene er at det synes å være stor variasjon blat de regionale og lokale organisasjonsledd om hvor «listen bør ligge» for når en sak eller bekymring bør varsles oppover.

Høyre bør behandle varsler i UH

Her er andre forslag fra Syse-utvalget:

Utover moderate mengder alkohol (f.eks. velkomstdrink og vin til middag) skal den enkelte selv betale for alkohol på partiarrangementer.

Unge Høyre bør overlate behandlingen av varsler til moderpartiet Høyre, fordi mange varslingssaker er vanskelig å håndtere og krever en kompetanse som Unge Høyre ikke har.

Partilledelsen bør involveres i behandlingen.

Det bør vurderes om en av nestlederne i partiet skal ha en dedikert funksjon som ansvarlig for varslingssakene.

Retten til kontradiksjon for den det er varslet om, må styrkes i rutinene.

Alle varsler skal være skriftlige

Her er flere forslag:

I saker om straffbare forhold som vurderes meldt til politiet, bør kontradiksjon avventes av hensyn til faren for bevisforspillelse.

Ledere skal enten helt avstå fra å drikke alkohol eller kun nyte alkohol i svært begrenset omfang på partiarrangmenter.

Styrken på partiets reaksjon bør ikke styres av hvorvidt en sak er kjent i media.

Utover løfter om fortrolighet, bør ikke Høyre begrense sin egen mulighet til å følge opp varslingsinformasjon som mottas i partiet.

Høyre og UH bør avklare grensene mellom mindre alvorlige saker som bør håndteres lokalt og alvorlige saker sentralleddet må kobles inn

Viderereformidling av varsler sentralt bør alltid gjøres skriftlig.

Utvalget vil anmode Høyre om å gå i dialog med Datatilsynet for å få klarhet i hvor de juridiske grensene går for lagring av slik informasjon.

Alle med lederverv skal årlig skrive under på at de har lest og er kjent med partiets etiske regelverk.

Lavere terskel for eksklusjon

Flere forslag:

Høyre sentralt bør få muligheten til å starte og gjennomføre eksklusjonssaker uten forutgående behandling på lokalt/regionalt nivå. Det er ikke mulig i dag.

Valgkomiteer, på ulike nivå, må i sterkere grad enn nå vurdere kandidatenes «karakter» , herunder gå inn i rykter og uformell kunnskap.

– Ikke moralisme

– Det vi skriver om og anbefaler i rapporten, er overhodet ikke lettvint eller overbærende moralisme, som noen sikkert kan være redd for. Det handler om sunn fornuft, om respekt for hverandre og om å bygge en kultur der vi vil hverandre vel, sier Syse.

Sentralstyret er innkalt til møte tirsdag 20. mars for å behandle Syse-utvalgets rapport og diskutere hvordan partiet skal følge opp konklusjonene.