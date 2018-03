Ap-leder Støre er beredt til å felle Regjeringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre er beredt til å felle Regjeringen. Han bekreftet at Ap vil stemme for mistillit selv om statsminister Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål. Støre møtte mediene i Vandrehallen i Stortinget mandag ettermiddag etter at KrFs landsstyre kom frem til at de ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug.

– Jeg ønsker ikke spekulere i det, men vi vet at det er flertall for mistillit til justisministeren. Det bør statsministeren og justisministeren ta inn over seg, sa Støre som la til at Ap er et ansvarlig parti klar til å ta ansvar i den situasjonen som oppstår. Støre tok bare fire spørsmål etter at han kom med sin korte uttalelse.

Mener det nå er opp til Solberg

Støre gjorde det også klart at det nå er en samlet opposisjon i Stortinget som har uttrykt mistillit til Listhaug og at det er opp til statsministeren å løse denne saken. Han betegnet det som KrFs landsstyre er kommet frem til som ryddig.

– Hvilke konklusjoner Erna Solberg trekker av mistillitsforslaget er opp til henne, sa han.

Støre minnet også om at Listhaugs Facebook-melding inneholdt kritikk som rammet hele flertallet på Stortinget.

– Hvordan kan Solberg unngå regjeringskrise?

– En statsråd som ikke har tillit i Stortinget, kan ikke være statsråd. Men det er statsministeren som er ansvarlig for Regjeringen, og det er hun som må ta den avgjørelsen, sier Støre.

Kraftig oppgjør mot høyrepopulismen

MDG erfornøyd med at også KrF nå setter foten ned.

– Det er bra at KrFs landsstyre setter foten ned. Nå er flertallet for mistillit mot Listhaug et faktum. Nå blir Erna Solberg nødt til å handle. Hvis hun vil felle sin egen regjering for å forsvare Listhaugs systematiske konfliktskapende utsagn som kulminerte nå, så er det bra at regjeringen Solberg faller, sier Rasmus Hansson, talsperson i MDG.

Han mener reaksjonene er et oppgjør mot en høyrepopulistisk bølge her i landet.

– Denne saken har vist oss at tiden er inne for et kraftig oppgjør mot utglidning mot høyrepopulisme i Norge. Folks enorme engasjement i denne saken viser klart at slike holdninger ikke hører hjemme i Norge. Det er Stortingets plikt å ta meget kraftig avstand fra en ny type for spirende høyrepopulisme og fremmedfrykt, fortsetter han.

Olav Olsen

Står opp mot hatefulle ytringer

SVs partileder Audun Lysbakken mener det er bra at KrF står opp mot hatefulle ytringer.

– Det er bra at KrF har gjort det klart at de, i likhet med SV og de andre opposisjonspartiene, ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug. For SV handler dette om at vi ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer, sier Lysbakken.

– Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp, fortsetter han.