Denne helgen har Arbeiderpartiet hatt «superhelg» med fylkesårsmøter i hele ti fylkeslag. Flere vedtak og uttalelser i helgen viser at partiet er splittet. Spørsmålet om oljevirksomhet og arbeidsplasser eller klima og vern vil ganske sikkert fortsette inn i landsmøtet i april.

Søndag vedtok Møre og Romsdal Arbeiderparti enstemmig «nei» til konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet for de sørligste delene i Lofoten.

Også Innlandet og Trøndelag Ap sa «nei» til konsekvensutredning i helgen.

Årsmøtet i det nystiftede fylkeslaget Vestland Arbeiderparti stemte derimot ned et forslag om å si nei til konsekvensutredning i sørlige deler av Lofoten. Laget holder fast ved Aps landsmøtekompromiss.

Lørdag meldte fagforeningstoppen Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet i Bergen seg ut av Ap etter 30 års medlemskap. Bakgrunnen er ifølge Abrahamsen at flere fylkeslag i Ap er i ferd med å snu i spørsmålet om oljeleting i Lofoten og fatte vedtak om vern.

Lørdag advarte også Fellesforbundets leder Jørn Eggum årsmøtet i Trøndelag Ap mot krefter som arbeider for «aktivt å legge ned våre arbeidsplasser og bygge ned vår industri».

AUF: Kompromisset er uklart

Omkamp om varig oljevern av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) går imot vedtaket som ble gjort under Aps landsmøte i 2017. Der ble det vedtatt å verne deler av LoVeSe-områdene, men samtidig åpne for en konsekvensutredning sør i Lofoten.

Dette mener AUF-leder Ina Libak ikke er godt nok.

Fakta: Dette vedtok Aps landsmøte i 2017: Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

– Kompromisset som ble bestemt på landsmøtet, er uklart og er et vedtak ingen egentlig var fornøyde med. Programmet vi kom frem til da, var det vi tapte valget med. Da er det helt naturlig å ta en ny runde på det, mener hun.

Får støtte på landsmøtet

I forkant av helgens årsmøter hadde allerede Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Troms og Nordland stilt seg mot konsekvensutredning, ifølge AUFs oversikt.

Nå som også Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet er føyd inn i listen, mener Libak de vil stå sterkt på landsmøte i april.

Agder, Finnmark, Rogaland, Telemark og Vestlandet har besluttet å støtte den nåværende bestemmelsen om konsekvensutredning.

Det betyr at 10 av 15 fylkeslag i Ap har gått mot konsekvensutredning.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan helgen har gått. Nå vet vi at det er mange som bryr seg om saken, og jeg tror vi vil ha god sjanse for gjennomslag på landsmøtet, mener hun.

Ikke nytt program i år

Ap vedtar nytt program foran hvert stortingsvalg og derfor ikke i år. Hvis flere fylker velger å gå mot vedtaket om konsekvensutredning, vil det likevel kunne påvirke det kommende landsmøtet i april. Ifølge Libak er det poenget.

– Vi har landsmøter for å diskutere politikk. Hvis ikke vi har planer om å gjøre det, ser jeg ikke vitsen i å ha landsmøter, mener hun. Kampen ser hun imidlertid ikke på som lett.

– AUF kommer til å stå på videre for oljevern i nord, for det er på ingen måte ferdig bestemt. Det er flere som heller ønsker konsekvensutredning slik det står i partiprogrammet, så vi er forberedt på at det ikke vil bli lett, sier hun.

– Jeg tar ingenting for gitt, men tror det er gode sjanser for at flere fylker vil stemme ja til et varig oljevern. Nye kompromisser tror jeg ikke det blir noe av, sier hun.

Olav Olsen, Aftenposten

Eggum: Kan ikke gå inn for politikk som bygger ned arbeidsplasser

Fellesforbundets leder synes det er bekymringsfullt at debatten om varig vern og endringer i oljeskatten blusser opp igjen i Arbeiderpartiet.

– Viljen til å ta våre ressurser i bruk både på land og i havet har kjennetegnet norsk arbeiderbevegelse. Flere fremmer nå forslag om en endret skatt for oljevirksomheten. Her må vi trå varsomt. Ap kan aldri gå inn for aktiv politikk for å bygge ned arbeidsplasser, sa Eggum under Trøndelag Aps årsmøte lørdag.

Eggum varslet at hvis oljemotstanderne vinner frem, vil tusenvis av ansatte i verfts- og leverandørindustrien om noen få år begynne å se seg om etter nye arbeidsplasser.

– Det er ikke greit for oss. Og det bør ikke være greit for dere, sa Eggum, som leder det største LO-forbundet i privat sektor, og sitter i Aps sentralstyre.