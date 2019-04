Rødt går til angrep på Ap etter at AUF og en rekke fylkeslag ønsker omkamp om oljekompromisset på Ap-landsmøtet for to år siden. Nå ønsker Ap-politikerne også å si nei til konsekvensutredning av deler av Lofoten.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har svart med å advare om at tusener av arbeidsplasser kan gå tapt hvis oljemotstanderne vinner frem.

– Vi er nødt til å slutte å lete etter olje hvis vi skal unngå klimakatastrofe. Men da må vi tørre å bruke industripolitiske virkemidler, sier Rødt-politikerne.

– Å sette arbeidsledighet opp mot miljø er en meningsløs debatt. Ap gjør miljøet en bjørnetjeneste når de ikke er villig til å bruke virkemidlene vi har, sier de.

Rødt ønsker nå å bruke av Oljefondet til å investere i ny, grønn industri i Norge.

– Vi har ressursene, vi har kraften, vi har kompetansen, sier Moxnes og anklager Ap for å mangle et politisk alternativ til dagens oljeproduksjon.

Fellesforbundet: Trenger ikke uansvarlig politikk

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, avfeier angrepet.

– Utålmodig politikk må til. Ikke uansvarlig, sier Eggum, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Han ser forslagene fra Rødt i sammenheng med at partiet vil stanse all tildeling av nye arealer for petroleumsvirksomhet.

– Det vil fort sende titusener av industriarbeidere ut i det uvisse, mener Eggum, som anklager Rødt for å tukle med handlingsregelen når partiet vil bruke mer oljepenger.

Han er «svært urolig over konsekvensene om vi skal bruke enda mer oljepenger».

– Eksisterende industri blir skviset, og vi vil tape arbeidsplasser. Svaret er ikke å bruke mer oljepenger, men gjøre bruken av dem bedre. Rødt har et poeng i at staten må bli et sterkere instrument for å utvikle og fornye norsk industri. Det er noe en samlet venstreside står for. I sterk kontrast til dagens regjering som har glemt hvor verktøykassen er, sier Eggum.

Rødt: Ap mangler alternativ

Rødt mener Ap selger kraft uforedlet ut av landet og lar kraftkrevende industri få høyere kraftpriser, og viser til debatten om kraftkabler til utlandet.

– De har ingen plan for økt statlig industrivekst. Ap og Høyre vil ikke bruke Oljefondet innenlands, men investerer i utenlandske selskaper som konkurrerer med norsk industri.

– De lar Oljefondet investere i handlegater i London mens norsk infrastruktur ruster. Da skjønner vi at folk blir bekymret, sier Rødt-politikerne.

Rødt ønsker nå å bruke en andel av det svulmende oljefondet på 9000 milliarder kroner til investeringer for sparke i gang «en rettferdig og miljøvennlig ny industriell revolusjon».

Fakta: Import og eksport av kraft Norge driver kraftutveksling med utlandet gjennom linjer og sjøkabler. Kraften strømmer begge veier, avhengig av prisene i hver ende av kablene. Utvekslingen med Russland og Finland er beskjeden. Med Sverige er den stor. Norge har fire kraftkabler til Danmark og én til Nederland. Kabler er under bygging til England (ferdig 2021) og Tyskland (ferdig 2020).

AUF: Dreier seg om næring mot miljø

Ina Libak, leder i AUF, synes det er «veldig rart» av Rødt å gå til angrep på et vedtak som Rødt selv har gjort om LoVeSe.

– Norsk industripolitikk kan ikke være å kjøre på for kortsiktig profitt. Suksessoppskriften vår har vært å ta vare på naturressursene og bruke dem bærekraftig, sier Libak.

Ifølge AUF-lederen dreier ikke kampen om LoVeSe seg om næring mot miljø.

– Det er næring mot næring: Å bevare naturressursene nettopp for å sikre en bærkraftig og unik fiskeri- og havbruksnæring, samt turisme.

AUF vil bruke Oljefondet til å investere i fremtidens industri.

– Ap har vært den progressive pådriveren for å skape nye verdier og sikre fremtidige generasjoner en arv på en fornybar måte. AUF vil at staten skal investere i nye næringer, vri skattefordeler og bruke kompetansen som finnes i Norge inn i fornybarsamfunnet.

– Håper Rødt er med på det, heller enn å bruke tida på å vingle på LoVeSe, sier Libak.