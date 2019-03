Mannen i 60-årene ble forrige uke frikjent i Haugaland tingrett etter å blant annet ha vært tiltalt for å ha bestilt «en silikondukke som i størrelse og utseende fremstår som kroppen til et mindreårig barn». I en nærmest identisk sak fra Fosen tingrett ble derimot en mann i 50-årene dømt, skriver Dagbladet.

– Retten la avgjørende vekt på at loven var uklar på om dette rammes, og at Stortinget så seint som i fjor fattet vedtak der de ba regjeringen komme tilbake med et lovforslag for å gjøre dette straffbart, sier rogalendingens forsvarer John Christian Elden til avisen.

Nestleder i justiskomiteen Peter Christian Frølich (H) sier loven er uklar.

– I en rettsstat skal uklar lovtekst komme tiltalte til gode. Men da bør Stortinget skjerpe loven for framtidige saker. Her må tvil ryddes til side, sier nestleder i justiskomiteen, Frølich.

I tillegg til ha bestilt en sexdukke på én meter, ble trønderen i 50-årene i januar også dømt for chatting om overgrep, oppbevaring av overgrepsmateriale. Mannen i 60-årene sto også tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale.