Reagerer på rotet rundt pendlerbolig. Listhaug mener stortingspresidenten bør vurdere sin stilling.

– Det ser ut som en alvorlig sak. Det sier flere politikere til Aftenposten om at stortingspresident Eva Kristin Hansen har brutt regelverket om pendlerboliger. Noen mener hun bør gå av.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener den ferske stortingspresidenten vurdere sin stilling.

17. nov. 2021 09:26 Sist oppdatert nå nettopp

Politikere i flere partier reagerer på at stortingspresident Eva Kristin Hansen har brutt regelverket om bruk av pendlerbolig, og krever flere svar. MDGs Rasmus Hansson ber henne om å gå av.

Hansen har selv sagt at hun trodde hun fulgte reglene. Hun har ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag formiddag.

– Hun har vel ikke gjort noe mer galt enn andre, men hun sitter i landets nest høyeste verv. Den som sitter der, må ta ekstra mye ansvar og vise at nå skal vi ha slutt på den lettvinte misforståelseskulturen med privilegier på Stortinget. Hun bør vise det med å trekke seg, sier Rasmus Hansson til NRK.

Frp-leder Sylvi Listhaug ber henne vurdere sin stilling.

– Det var veldig skuffende, sier Frp-lederen til Aftenposten.

Hun minner om at Eva Kristin Hansen har uttalt seg veldig tydelig om at Stortinget måtte rydde opp i saken med pendlerboliger, og at hun selv ville stå i spissen for en slik opprydning.

– Så viser det seg at hun selv har brutt regelverket. Hun bør vurdere sin stilling på eget initiativ, sier Listhaug til Aftenposten.

Fikk pendlerbolig, bodde 29 km fra Stortinget

Adresseavisen avslørte i går at Hansen i 2014 etablerte seg i bolig i Ski, 29 kilometer fra Stortinget. Likevel fikk hun pendlerbolig fra Stortinget. Ifølge Stortingets regelverk må du bo, eller være folkeregistrert, mer enn 40 kilometer unna for å ha rett på pendlerbolig. Hansen oppga Trond Giskes leilighet i Trondheim som boligadresse. Der leide hun et rom.

Hansen beklaget overfor Adresseavisen at hun har misforstått regelverket. Samtidig gjenga hun i en e-post til en kommentar fra Stortingets direktør. Budskapet var at flere representanter har misforstått regelverket og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansen sin sak.

– Jeg reagerer på at det ikke skal få noe etterspill. Har man brutt lover og regler må det få et etterspill, selv om man er stortingsrepresentant, sier Listhaug til Aftenposten.

Ber Hansen redegjøre

– Er det troverdig at Hansen ikke kjente til 40 kilometersgrensen?

– Jeg tenker at det er sånne ting vi må få belyst. Hansen må komme i salen og redegjøre for saken, svarer Listhaug.

Eva Kristin Hansen ble valgt til stortingspresident i oktober i år. Som Aftenposten opplyser, meldte Hansen flytting til Ski etter valget i 2017. Det skjedde to dager etter at hun ble medlem av presidentskapet.

– Hva tenker du om timingen?

– Det er også noe som er interessant å høre mer om. Vi må komme til bunns i denne saken.

– Bør hun tilbakebetale leie for pendlerboligen?

– Vi mener at det må få etterspill også for stortingsrepresentanter som gjør feil. Personer som mottar støtte fra Nav der det er feil får svi, de må tilbakebetale, svarer Listhaug.

KrF og Venstre: Ser ut som en alvorlig sak

Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti, skriver følgende på SMS til Aftenposten.

– Det ser ut som en alvorlig sak. Vi må få oversikt over alle detaljer før vi går inn i en konklusjon på dette, skriver Bollestad.

Parlamentariske leder i Venstre, Guri Melby, kommer med en lignende reaksjon.

– Saken ser alvorlig ut, men vi må få alle fakta på bordet før jeg kan konkludere. Nå avventer vi hva presidentskapet og sekretariatet sier om saken før vi konkluderer om videre prosess. Det viktigste er at Stortinget på en egnet måte får all informasjon som er relevant i saken, sier hun til Aftenposten i en SMS.

Ville gjenreise tilliten etter pendlerrot

Som stortingspresident har Eva Kristin Hansen det øverste ansvaret for sakene der stortingsrepresentanter har innrømmet å ha misforstått pendlerregler etter avsløringene i Aftenposten i høst.

Da Hansen tok over som stortingspresident 9. oktober, sa hun til NTB at det blir en hovedoppgave for presidentskapet å gjenreise tilliten til Stortinget, blant annet etter avsløringene rundt pendlerboligene.

– Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun.

Nå har hun altså selv innrømmet at hun er blant politikerne som ikke har fulgt reglene for pendlerboliger, etter å ha blitt konfrontert med opplysninger, blant annet fra Eiendomsregisteret, av Adresseavisen.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt krever at Hansen legger frem en grundig forklaring på hva som skjedde rundt pendlingen.

– Hvis vi skal ha tiltro til at det ryddes opp i privilegiefesten på Stortinget så må vi også kunne ha tillit til stortingspresidenten som skal lede oppryddinga. Inntil vi har fått alle fakta på bordet, utelukker vi ingen ting, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Høyre: Ikke grunnlag til å ta stilling til tillitt

Det er viktig at stortingspresidenten legger alle kort på bordet, stiller opp i media og svarer på de spørsmål hun blir stilt, mener parlamentarisk nestleder Henrik Asheim (H).

– Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til spørsmålet om tillitt på nåværende tidspunkt, sier han til Aftenposten.

– Det er uheldig at hun som har påtatt seg ansvaret med å rydde opp i denne typen saker, få uker etter at hun er valgt selv må beklage. Da Stortinget åpnet i høst var presidenten tydelig på at Stortinget må rydde opp i pendlerbolig-regelverket. Det er viktig at dette gjøres på en måte som er transparent, og som skaper tillitt i befolkningen.

Eva Kristin Hansen ble i oktober valgt til stortingsrepresentant. Nå innrømmer hun å ikke ha fulgt reglene for pendlerboliger.

Ap har tillit til Hansen

Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Ap, sier stortingspresidenten har partiets tillit:

– Ja, hun har vår tillit. Hun har sett at hun har kommet i en situasjon som andre stortingsrepresentanter, at hun har misforstått regelverket, sier Aasrud.

– Presidentskapet har vedtatt et mandat, som jeg har oppfattet som enstemmig. Vi har støttet at man gjennomgår ordningen og skatteregler. Det mandatet og arbeidet har vi gitt vår tilslutning til gjennom presidentskapet, sier Aasrud.

– Det er riktig å se på regelverket. Utover det har jeg ingen kommentar til hvordan enkeltsaker behandles. Det må Stortingets administrasjon ta stilling til. Administrasjonen og presidentskapet har best kjennskap til praksisen, sier hun.

– Er dagens stortingspresident den rette til å lede ryddejobben?

– Det er et eksternt utvalg som skal gå gjennom regelverket. Det vil ikke være stortingspresidenten som gjør det. Jeg tror hun vil være veldig kompetent til å gå gjennom dette når hun har hatt denne erfaringen selv, svarer Aasrud.

– Er det rimelig at hun tilbakebetaler leie?

– Først må vi ha alle fakta på bordet. Jeg har ikke noen ytterligere kommentar til det, sier Rigmor Aasrud.