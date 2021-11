Hvem anbefalte å utsette ansettelsen av likestillingsombud? Et møtereferat finnes ikke.

Dagen etter statsrådsskiftet fikk en søker til likestillingsombudet bekreftet et finaleintervju. To og en halv time senere ble møtet avlyst uten forklaring. Samtidig ble søknadsfristen utsatt med tre uker.

Tidligere SV-representant Petter Eide fikk uten forklaring vite at finaleintervjuet var avlyst.

Med ett ble en nær to måneder lang rekrutteringsprosess som hadde involvert departementets øverste ledelse, en kostbar hodejeger, ledelsen i likestillingsetaten og en rekke søkere stanset.

Hva som skjedde i Kulturdepartementets øverste ledelse fredag 15. oktober, er ikke kjent. Men flere søkere er kritiske.

– Jeg var en av kandidatene som kom til finalerunden. Jeg ble innkalt til finaleintervju med departementet 20. oktober, sier en av søkerne. Hun er tidligere statssekretær og ønsker å være anonym.

Hun hadde møtt hodejeger, departementets ledelse og ledelsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ett siste intervju med rekrutteringsutvalget gjensto før det nye ombudet skulle velges.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier at administrasjonen «anbefalte å utsette fristen, noe som jeg syntes var greit.»

Hodejegerfirmaet hadde sendt møtebekreftelsen fredag 15. oktober klokken 13.02:

Hei,

Jeg bekrefter avtalt tidspunkt for samtale hos Amrop Delphi sammen med KUD:

Dato: onsdag 20.10.21

Tid: 15:00

Varighet: ca. 1 time

Eks-statssekretæren forteller at partner Randi Flugstad i Amrop Delphi ringte fredag formiddag 15. oktober.

– Hun sa at de hadde høyt tempo og hadde funnet frem til dem som skulle til finalen. De var opptatt av at dette skulle gå raskt siden søknadsfristen allerede var utsatt to ganger, sier søkeren.

Hodejegeren ba derfor søkeren gjennomføre testen i løpet av helgen. Deretter skulle de gå gjennom resultatene mandag kveld før kandidaten skulle møte departementets ledelse onsdag.

Noen trekker i bremsen

Samtidig foregår det åpenbart møter i departementet som hverken søkerne eller hodejegeren er informert om. Dagen før hadde kulturminister Abid Raja (V) overlatt statsrådsstolen til Aps Anette Trettebergstuen.

Fra nå av styres ikke lenger ansettelsesprosessen av Randi Flugstad. I Kulturdepartementet trekker noen i bremsen. Kortene legges på ny:

Første søknadsfrist var 2. september. Så ble fristen utvidet til 21. september. Tredje gang utsettes fristen til 7. november. En kandidat som er innkalt til finaleintervjuet, får beskjed om at han ikke lenger er aktuell og ikke bør opprettholde søknaden.

Klokken 15.24 samme dag – to og en halv time etter bekreftelse om finaleintervju 20. oktober – får eks-statssekretæren en ny e-post fra Amrop Delphi med kontrabeskjed:

Hei,

Jeg viser til din søknad på stillingen likestillings- og diskrimineringsombud, og ønsker å informere deg om at vi har forlenget søknadsfristen fra 17. oktober til 7. november 2021, grunnet regjeringsskiftet.

– Jeg fikk hakeslepp. Dette er en stilling hvor politisk ledelse skal holde seg langt unna for å beholde integriteten til stillingen, sier søkeren.

– Ekstremt merkelig

Vedkommende hadde brukt mye tid på forberedelsene. En jobbreise utenbys ble avlyst for å møte departementet 20. oktober.

Hodejegeren ringte og «måtte veldig beklage at hele finalerunden var avblåst».

– Flugstad var tydelig frustrert. Jeg svarte at det nå tydeligvis var en politisk prosess. Hun svarte at hun ikke visste, sier søkeren.

Vedkommende synes sluttrunden var «ekstremt merkelig».

– De hadde åpenbart et knippe gode kandidater og var klare til å avslutte prosessen. Det er mitt budskap, sier søkeren.

Uken etter kontaktet hun igjen Flugstad for å få mer informasjon.

– Jeg fikk fortsatt ingen informasjon. Hun kunne ikke annet enn å beklage.

– Jeg fikk bekreftet enda mer at noe ikke stemmer. Statsråden kan ikke si at «vi skal gå inn i bunken». Hun skal ligge unna ansettelsen av uavhengige stillinger.

– I verste fall har vi en maktutøvende politiker som griper inn i styringen av noe vi ikke ønsker. Det der er urent trav. Jeg bestemte meg da for å trekke søknaden, sier hun.

Taus hodejeger

Flugstad varsler en annen søker om stoppordren via SMS:

«Hei NN! Vi må avlyse møtet på onsdag. Jeg fikk beskjed i dag om at ny statsråd vil ha mer tid til å sette seg inn i saken. Det betyr også at vi utsetter søknadsfristen med tre uker. God helg! Mvh Randi»

Flugstad viser alle spørsmål om prosessen til departementet.

– Må være politisk uavhengig

Tidligere stortingsrepresentant Petter Eide (SV) er en av søkerne. Han er forundret over prosessen.

– Jeg økte jobben i august og ble innkalt til en rekke intervjuer og tester. Jeg møtte både Flugstad alene og sammen med ekspedisjonssjefene. Jeg ble bedt om oppgi referanser og vet at noen av disse også ble kontaktet. Jeg ble veldig glad for at jeg ble innkalt til finaleintervjuet, sier Eide.

Han ble overrasket over at intervjuet «plutselig ble stanset uten at jeg vet noe om hvorfor».

– Jeg fikk ingen forklaring. Jeg fikk også beskjed om at jeg var ute av finaleheatet uten noen forklaring, sier Eide, som valgte å opprettholde søknaden.

Eide satt i Harberg-utvalget. Det ble oppnevnt av Stortinget for å sikre at de folkevalgte «kunne avdekke mangler og maktmisbruk, og skal sikre at regjeringen styrer etter føringer fra landets folkevalgte».

– Som tidligere stortingsrepresentant vil jeg også peke på det prinsipielle: I ansettelse av ombud forventer jeg at statsråden overlater til embetsverket og et byrå til å finne den beste egnede kandidaten. Slik at det ikke er tvil om at kandidaten er politisk uavhengig. Det skal aldri være tvil om at ombudet er uavhengig av politisk ledelse, sier Eide.

Aftenposten har bedt om innsyn og referat fra møtet fredag 15. oktober mellom administrasjonen og statsråden som førte til utsettelsen.

«Anbefalinger og råd er kun gitt muntlig og det finnes ikke protokoll eller lignende», skriver Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling lørdag kveld.