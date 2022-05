Michel: EU enig om å kutte oljeimporten fra Russland

EU er blitt enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland, sier EU-president Charles Michel.

31. mai 2022 00:17 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Dette dekker umiddelbart mer enn to tredeler av oljeimporten fra Russland og tar bort en stor del av finansieringen av deres krigsmaskin, sier Michel på Twitter sent mandag kveld og legger til at det er unntak.

– Dette legger maksimalt press på Russland til å stanse krigen, sier han og legger til at EUs sjette sanksjonspakke også omfatter nye innreiseforbud, tiltak mot russiske TV-kanaler og avkobling av storbanken Sberbank fra Swift-systemet. Pakken inkluderer 9 milliarder euro i støtte til Ukraina.

Kompromiss

Stats- og regjeringssjefer fra EUs 27 medlemsland har mandag vært samlet til toppmøte i Brussel, og det har vært arbeidet intenst med å finne fram til et kompromiss om en oljeembargo.

Ungarn og flere andre land som er sterkt avhengig av russisk olje, har vært til dels sterke motstandere av en embargo, og det er kommet opp forslag på møtet om at olje i rørledninger inntil videre skal unntas fra embargoen.

Den utvannede enigheten innebærer at det kun er olje som fraktes sjøveien, som boikottes. To tredeler av russisk oljeeksport til Europa skjer til sjøs.

Forsinket

EU har allerede innført fem pakker med sanksjoner mot Russland siden invasjonen av Ukraina, men den sjette som ble kunngjort 4. mai, er forsinket på grunn av motstanden fra Ungarn og andre.

Ungarns statsminister Viktor Orban har gjort det klart at han kan støtte nye sanksjoner mot Russland bare hvis han får garantier for at Ungarns tilgang på olje er sikret.